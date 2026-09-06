Aksident në Arllat, përfshihen tri vetura
Një aksident trafiku ka ndodhur të dielën në Arllat, ku janë përfshirë tri vetura.
Nga pamjet e para nga vendi i ngjarjes shihet se automjetet kanë pësuar dëme, ndërsa ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar si pasojë e aksidentit.
Telegrafi ka kontaktuar Policinë e Kosovës për të marrë më shumë informacione lidhur me rrethanat e aksidentit dhe gjendjen e personave të përfshirë, ndërsa është në pritje të përgjigjes zyrtare.
Nuk dihen detaje të tjera për shkaqet e aksidentit. /Telegrafi/
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