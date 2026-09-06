Nga dosja e Fehim Salit në Kosovë te spyware-i ndaj studentëve në Serbi: Si Vuçiq përdor BIA-n për spiunazh dhe ndërhyrje politike
Rasti i Fehim Salit, i arrestuar në Kosovë nën dyshimin për spiunazh dhe bashkëpunim me Agjencinë e Sigurisë dhe Informacionit të Serbisë (BIA), ka marrë një dimension të ri pas publikimit të një audioincizimi ku ai dëgjohet duke folur me një zyrtar të lartë të këtij shërbimi për sigurimin e votave për Aleksandar Vuçiqin dhe SNS-në.
Sipas materialeve të Prokurorisë Speciale të Kosovës, Sali ishte rekrutuar nga BIA dhe se për një periudhë kishte vepruar sipas udhëzimeve të zyrtarëve të saj.
Ai u arrestua më 13 gusht në pikën kufitare në Merdar, ndërsa po kalonte drejt Serbisë. Pas arrestimit, Policia e Kosovës dhe Prokuroria Speciale kryen bastisje në shtëpinë e tij në Dragash, ku u sekuestruan telefona dhe materiale të tjera që dyshohet se lidhen me aktivitetin për të cilin po hetohet.
Prokuroria ka deklaruar se Sali vetë ka pranuar se ishte rekrutuar dhe se kishte pasur kontakte të vazhdueshme me zyrtarë të BIA-s. Po ashtu, Prokuroria Speciale e përshkruan Salin si person të rekrutuar nga BIA, i cili ka vepruar sipas urdhrave dhe udhëzimeve të Zhelimir Matoviqit, i njohur me nofkën “Zheljko”.
Sali dyshohet se i ka ofruar BIA-s informacione për situatën politike në Kosovë, ka identifikuar dhe fotografuar zyrtarë të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë dhe ka mbledhur informacione për persona të tjerë.
Në mesin e personave për të cilët dyshohet se ka mbledhur të dhëna ishin edhe persona që Prokuroria i përshkruan si pjesëtarë të rrymave vehabiste. Sipas dyshimeve të prokurorisë, disa prej tyre më pas i janë propozuar BIA-s si objektiva të mundshëm për kontaktim dhe rekrutim.
Prokuroria po ashtu ka thënë se Sali kishte mbajtur kontakte me persona me ndikim politik dhe shoqëror në Serbi dhe Kosovë, përfshirë pjesëtarë të komuniteteve joshumicë.
Në audioincizim që ka siguruar KOHA, Sali dëgjohet duke biseduar me Zhelimir Matoviqin për listat e votuesve nga komuniteti goran në Kosovë dhe për personat që nuk pranonin të nënshkruanin. Në bisedë flitet për përpjekjet për të siguruar mbështetje për presidentin serb Aleksandar Vuçiq dhe Partinë Progresive Serbe (SNS).
Sali dëgjohet duke i thënë zyrtarit të BIA-s se kishte evidentuar edhe personat që kishin refuzuar të nënshkruanin.
Në një pjesë tjetër të bisedës, ai dëgjohet duke propozuar përdorimin e presionit dhe forcës për të bindur personat që nuk pranonin të mbështesnin SNS-në dhe Vuçiqin. Po ashtu, Sali thotë se kishte hyrë në këtë aktivitet për SNS-në dhe Vuçiqin dhe se synonte fitoren.
Sali ishte themelues i OJQ-së “Moja Gora” dhe se, përmes saj, dyshohet se ishte angazhuar në sigurimin e votave për SNS-në gjatë zgjedhjeve të vitit 2024. Media ka publikuar edhe fotografi ku shfaqen lista votuesish dhe materiale që, sipas raportimit, lidhen me mbledhjen e nënshkrimeve për SNS-në.
Sipas të njëjtit raportim, aktiviteti i Salit për sigurimin e votave nuk kishte përfunduar me zgjedhjet e vitit 2024.
Pak ditë para arrestimit, ai dyshohet se ishte angazhuar përsëri për sigurimin e votave të pjesëtarëve të komunitetit goran në Kosovë për SNS-në.
Në një pjesë të audioincizimit, ai flet edhe për mënyrën e bartjes së materialeve dhe për shqetësimin se ato mund të zbuloheshin gjatë kalimit të kufirit.
Sipas Prokurorisë, Sali ndodhet në paraburgim që nga 14 gushti.
Mbrojtja e tij deri tani nuk ka dhënë koment publik mbi akuzat që lidhen me aktivitetin elektoral dhe kontaktet me BIA-n. Avokati Ahmer Alia, i angazhuar për mbrojtjen e tij, nuk ka komentuar për këto pretendime.
Autoritetet serbe akuzohen për spiunazh të paligjshëm
Ndërkohë, në Serbi janë publikuar të dhëna të reja për një tjetër çështje që lidhet me aktivitetin e aparatit të sigurisë – përdorimin e spyware-it kundër studentëve, aktivistëve dhe figurave të opozitës.
SHARE Foundation ka bërë të ditur më 2 shtator se të paktën 14 persona në Serbi janë shënjestruar me spyware të avancuar që nga fillimi i vitit 2026.
Sipas organizatës, bëhet fjalë për valën më të madhe të dokumentuar deri tani të përdorimit të teknologjive të tilla të mbikëqyrjes në Serbi.
Në mesin e objektivave ishin pjesëtarë të lëvizjes studentore, aktivistë, një deputet dhe një këshilltar lokal nga partitë opozitare. SHARE ka vënë në dukje se periudha e shënjestrimit përkon me zgjedhjet lokale të 29 marsit 2026.
Rasti u bë publik pasi 12 persona iu drejtuan ekspertëve të SHARE gjatë gushtit, pas marrjes së njoftimeve nga Apple se mund të ishin shënjestruar me spyware mercenar.
Dy raste të tjera u identifikuan përmes analizave forenzike të pajisjeve.
Citizen Lab konfirmon Pegasusin
Një prej rasteve është verifikuar më tej nga Citizen Lab, laborator kërkimor në Universitetin e Torontos.
Sipas Citizen Lab, iPhone-i i një anëtari të lëvizjes studentore në Serbi ishte infektuar me Pegasus, spyware i zhvilluar nga kompania izraelite NSO Group.
Analiza forenzike identifikoi përdorimin e një sulmi “zero-click” përmes iMessage. Kjo do të thotë se pajisja mund të komprometohet pa qenë e nevojshme që viktima të klikojë një lidhje apo të kryejë ndonjë veprim.
Citizen Lab ka identifikuar tregues me nivel të lartë besueshmërie për infektimin gjatë periudhës dhjetor 2025–janar 2026.
Organizata ka theksuar se ky zbulim nuk nënkupton automatikisht se të gjitha rastet e tjera janë kryer me të njëjtin spyware.
Përveç Pegasusit, SHARE Foundation ka identifikuar edhe një version të ri të spyware-it NoviSpy.
Amnesty International Security Lab ka konfirmuar gjetjet forenzike të SHARE Foundation për një pajisje të një pjesëtari të lëvizjes studentore.
Sipas hetimit, telefoni i tij ishte marrë gjatë ndalimit në polici dhe më pas në pajisje ishte identifikuar spyware.
NoviSpy është veçanërisht shqetësues për shkak të aftësive të tij. Spyware-i mund të ketë qasje në të dhënat e pajisjes, përfshirë komunikimet, kontaktet, fotografitë dhe skedarët, ndërsa mund të mundësojë edhe regjistrimin e ekranit dhe aktivizimin e mikrofonit ose kamerës.
SHARE ka raportuar se një version i NoviSpy ishte zbuluar për herë të parë në Serbi në vitin 2024.
Në hetimet e mëparshme, studiuesit kishin gjetur se serveri ku dërgoheshin të dhënat e mbledhura nga një pajisje e infektuar lidhej me një adresë IP që i përkiste infrastrukturës së BIA-s. Në ato raste ishte raportuar edhe përdorimi i mjeteve të Cellebrite pas ndalimit të aktivistëve dhe gazetarëve.
Një lidhje e dokumentuar më herët me BIA-n
Këto zhvillime janë të rëndësishme edhe për shkak të historikut të dokumentuar të përdorimit të mjeteve të mbikëqyrjes në Serbi.
SHARE Foundation kishte raportuar më herët se pajisje të aktivistëve, gazetarëve dhe pjesëtarëve të shoqërisë civile ishin analizuar pas ndalimeve policore dhe se në disa raste ishin gjetur mjete të avancuara të mbikëqyrjes.
Në vitin 2024, studiuesit zbuluan NoviSpy-n, një spyware që mund të merrte të dhëna nga pajisjet e infektuara. Analizat e atëhershme e lidhën infrastrukturën ku dërgoheshin të dhënat me një adresë IP të lidhur me BIA-n. lm të raportuar në vitin 2026.
Në mënyrë të ngjashme, Citizen Lab ka konfirmuar infektimin me Pegasus të një studenti, por nuk ka paraqitur provë publike që identifikon autorin e këtij sulmi si BIA-n ose ndonjë institucion tjetër specifik.
Raportimet e reja kanë shkaktuar reagime edhe në Bashkimin Evropian.
Komisioni Evropian ka deklaruar se çdo përpjekje e paligjshme për të pasur qasje në të dhënat e qytetarëve apo rivalëve politikë është e papranueshme.
Brukseli ka thënë se është në dijeni të pretendimeve për përdorimin e spyware-it ndaj aktivistëve studentorë dhe figurave opozitare në Serbi dhe se çështja duhet të trajtohet në përputhje me standardet e të drejtave themelore.
Edhe Parlamenti Evropian ka shprehur më herët shqetësim për përdorimin e mjeteve të mbikëqyrjes, duke përfshirë Pegasus, Cellebrite dhe NoviSpy, ndaj protestuesve dhe kundërshtarëve politikë në Serbi.
Dy raste, një sfond i përbashkët
Rasti i Fehim Salit dhe hetimet për spyware-in në Serbi janë dy çështje të ndara dhe nuk ka prova publike që i lidhin drejtpërdrejt me një operacion të vetëm.
Në Kosovë, Prokuroria Speciale po heton Salin për dyshime për spiunazh dhe bashkëpunim me BIA-n.
Sipas dosjes së prokurorisë, aktiviteti i tij dyshohet se përfshinte mbledhjen e informacioneve politike, identifikimin e zyrtarëve të inteligjencës dhe sigurimin e objektivave të mundshëm për kontaktim apo rekrutim.
Audioincizimi i publikuar së fundmi shton një element tjetër: pretendimin se ai ishte angazhuar edhe në sigurimin e votave për SNS-në dhe Vuçiqin në mesin e komunitetit goran në Kosovë.
Në Serbi, ndërkaq, SHARE Foundation ka dokumentuar të paktën 14 persona të shënjestruar me spyware gjatë vitit 2026, ndërsa Citizen Lab dhe Amnesty International kanë konfirmuar teknikisht raste të infektimit me Pegasus dhe një version të ri të NoviSpy.
Të dyja çështjet tashmë janë pjesë e një debati më të gjerë për përdorimin e institucioneve dhe teknologjive të sigurisë në një periudhë të tensionuar politike në Serbi dhe në marrëdhëniet e saj me Kosovën./The GeoPost/