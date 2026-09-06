Ish-sekretari amerikan i Mbrojtjes paralajmëron: Lufta SHBA-Iran mund të zgjasë edhe gjashtë muaj
Ish-sekretari amerikan i Mbrojtjes dhe ish-drejtori i CIA-s, Leon Panetta, ka dhënë një paralajmërim të fortë për konfliktin mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, duke thënë se lufta mund të vazhdojë edhe për gjashtë muaj të tjerë, pa një zgjidhje të qartë në horizont.
Në një intervistë për The Guardian, Panetta tha se Uashingtoni dhe Teherani ndodhen në një ngërç të rrezikshëm, ku të dyja palët kanë shumë pak alternativa për t’i dhënë fund konfliktit.
Sipas tij, ekziston rreziku që përplasja të shndërrohet në një tjetër “luftë pa fund në Lindjen e Mesme”, të ngjashme me konfliktet e gjata në Irak dhe Afganistan.
“Ka shumë gjasa që kjo luftë të vazhdojë edhe gjashtë muaj të tjerë pa u zgjidhur”, deklaroi Panetta, transmeton Telegrafi.
Panetta, i cili drejtoi Pentagonin nga viti 2011 deri në 2013 dhe më herët CIA-n gjatë administratës së Barack Obamës, argumenton se presidenti Donald Trump është përballë një situate jashtëzakonisht të vështirë.
Sipas tij, Trump ka tri mundësi kryesore. E para është të tërhiqet dhe të pranojë se konflikti ka dështuar – një skenar që Panetta e konsideron të vështirë për t’u imagjinuar.
E dyta është vazhdimi i ngërçit aktual, me sulme të herëpashershme reciproke, ndërsa të dyja palët përpiqen të shmangin një përshkallëzim edhe më të madh, pa negociuar dhe pa u dorëzuar.
Sipas Panettës, kjo rrugë mund ta shndërrojë konfliktin në pikërisht atë që të gjithë kanë frikë: një luftë të zgjatur në Lindjen e Mesme.
Opsioni i tretë do të ishte që SHBA-ja të marrë kontrollin e Ngushticës së Hormuzit, duke eliminuar atë që Panetta e cilëson si pikën më të rëndësishme të presionit të Iranit ndaj Uashingtonit.
Ngushtica e Hormuzit është një nga nyjet më të rëndësishme të tregtisë globale të energjisë dhe aftësia për ta mbyllur ose ndërprerë trafikun në këtë korridor i jep Teheranit një mjet të fuqishëm presioni.
“Presidenti ose ndërmerr atë që është e nevojshme për të hapur Ngushticën e Hormuzit, ose vazhdon të pretendojë se po fiton një ngërç, kur në fakt nuk është kështu”, tha Panetta.
Ish-shefi i Pentagonit shprehu gjithashtu shqetësim për gjendjen brenda strukturave ushtarake amerikane.
Ai iu referua dorëheqjes së papritur të sekretarit të Ushtrisë, Dan Driscoll, si dhe tensioneve të raportuara në Pentagon, duke argumentuar se këto zhvillime krijojnë përshtypjen se “askush nuk është në krye”.
Panetta paralajmëroi se kundërshtarët kryesorë të SHBA-së – Kina, Rusia, Koreja e Veriut dhe grupet terroriste – mund ta interpretojnë situatën si shenjë dobësie amerikane.
Pentagoni, megjithatë, i ka hedhur poshtë këto kritika, duke deklaruar se institucioni funksionon normalisht nën drejtimin e sekretarit të Mbrojtjes Pete Hegseth.
Panetta tha gjithashtu se Trump ka dëmtuar besueshmërinë e tij duke deklaruar vazhdimisht se një marrëveshje për t’i dhënë fund konfliktit është pranë dhe se Ngushtica e Hormuzit është e hapur.
“Pyetja e vërtetë është nëse ai do të marrë një vendim për ta realizuar atë”, tha Panetta.
Sipas tij, Trump aktualisht ndodhet në një pozitë ku “nuk ka kredibilitet” dhe kërcënimet amerikane mund të mos merren më seriozisht nga kundërshtarët.
Ndërkohë, nënpresidenti amerikan JD Vance ka shmangur përdorimin e termit “luftë” për të përshkruar konfliktin me Iranin dhe ka pranuar se nuk e di nëse përplasja do të përfundojë deri në zgjedhjet e mesmandatit në SHBA në nëntor.
Panetta shprehu shqetësim edhe për trupat amerikane të angazhuara në konflikt, duke përmendur dislokimin rekord të aeroplanmbajtëses USS Abraham Lincoln, e cila kishte kaluar më shumë se 260 ditë në operacione pa vizituar një port.
Sipas tij, një situatë e tillë nuk duhet të përsëritet.
“Ju nuk mund t’i dislokoni njerëzit pafundësisht në një zonë lufte pa pasur plane për rotacion”, tha ai.
Në përfundim, Panetta paralajmëroi se problemi nuk është vetëm se lufta po zgjatet, por edhe se mund të krijohet mungesë besimi te mënyra se si ushtria amerikane po mbështet ushtarët e saj. /Telegrafi/