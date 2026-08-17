Nënshkruhet marrëveshja EMV-KEK, Maqedonia siguron qymyr nga Kosova për tre vitet e ardhshme
Elektranat e Maqedonisë së Veriut kanë nënshkruar marrëveshje strategjike trevjeçare me Korporatën Energjetike të Kosovës përmes së cilës sigurohet furnizim i qëndrueshëm dhe i vazhdueshëm me qymyr për nevojat e termocentraleve në Maqedoninë e Veriut.
Marrëveshja, e cila vjen pas negociatave intensive dhe një vendimi të Qeverisë, i jep EMV-së koncesion në minierën e Obiliqit dhe mundësi për eksploatimin e rreth 3 milionë tonëve qymyr gjatë 36 muajve. Çmimi është fiksuar në 24.4 euro për ton.
Sipas EMV-së, përdorimi i qymyrit nga Kosova do të rrisë efikasitetin e termocentraleve dhe pritet të sjellë rreth 800 gigavat-orë energji elektrike shtesë në vit, me të ardhura prej rreth 57 milionë eurosh. Gjithashtu, pritet të ulet përdorimi i mazutit dhe emetimet e CO₂.
“Gjatë konsolidimit aktual të minierave, nevojat e vlerësuara vjetore për blerjen e qymyrit, si plotësim i prodhimit vendor, janë rreth 1.4 milionë tonë. Megjithatë, për shkak të kapacitetit të pikës kufitare Bllacë, nga KEK-u realisht mund të priten rreth 800 mijë tonë në vit”, tha drejtori i përgjithshëm i AD ESM-së, Lazo Uzunçev.
Ai theksoi se qymyri nga pellgu i Obiliqit ka vlerë kalorike mesatare prej rreth 1,950 kcal/kg, me përmbajtje të ulët të squfurit dhe hirit, parametra që, sipas tij, përshtaten me kapacitetet e termocentraleve në Manastir dhe Osllomej.
“Partneriteti me kompaninë shtetërore energjetike të Kosovës mundëson një hap të shpejtë dhe të sigurt drejt qëllimit tonë për ta bërë Maqedoninë një eksportues neto të vazhdueshëm të energjisë elektrike”, deklaroi Uzunçev.
SHA EMV njofton se deri në fund të gushtit do të shpallë tender për zgjedhjen e operatorit ekonomik që do të angazhohet për nxjerrjen, analizën, ngarkimin dhe transportin e qymyrit nga Obiliqi deri në deponitë e termocentraleve në Manastir dhe Osllomej.
Sipas kompanisë, marrëveshja do të hyjë zyrtarisht në fuqi pas përfundimit të procedurës për zgjedhjen e operatorit ekonomik.