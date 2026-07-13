Deklaratë skandaloze e ministres së qeverisë së Serbisë: Do ta kisha spastruar etnikisht Kosovën në vitin 1998
Ministrja e Administratës Publike dhe Vetëqeverisjes Lokale në Qeverinë e Serbisë, Snezhana Paunoviq, ka bërë një deklaratë skandaloze që ka shkaktuar reagime të shumta, gjatë një interviste të dhënë dje për median serbe Kurir.
Në një intervistë të gjatë, ministrja në qeverinë e Vuciqit, tha se, po të kishte pasur lirinë e veprimit që kishte Slobodan Milosheviq, do ta kishte "spastruar etnikisht Kosovën".
"Për të metat dhe budallallëkun tonë, nëse do të kisha qenë e lirë si Millosheviqi, do ta kisha pastruar etnikisht Kosovën në vitin 1998", deklaroi ministrja serbe gjatë intervistëssë dhënë këtë fundjavë.
Gjatë luftës së viteve 1998–1999, forcat serbe kryen masakra, vrasje dhe dëbime masive të popullsisë civile shqiptar
Mbi një milion shqiptarë u dëbuan me forcë nga shtëpitë e tyre, ndërsa mijëra civilë u vranë ose u zhdukën.
Deklarata e saj është shpërndarë në rrjetet sociale dhe ka nxitur reagime të ashpra.
"I would've ethnically cleansed Kosovo in 1989," said Snežana Paunović, current Minister of Public Administration and Local Self-Government in Serbia.
This declaration is even more shocking when you understand that the Serbian government in 1998 already tried that once, and as a… https://t.co/RteHhPjKoT
— Two Balls and a Caine (@OssoKuka) July 12, 2026