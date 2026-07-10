Zvicra pa heroin e saj kundër Argjentinës, Yakin konfirmon mungesën e madhe
Zvicra do të jetë pa Johan Manzambin në çerekfinalen e Kupës së Botës ndaj Argjentinës, ka konfirmuar përzgjedhësi Murat Yakin.
Në konferencën për shtyp para ndeshjes, Yakin bëri të ditur se mesfushori nuk do të jetë i gatshëm për përballjen ndaj kampionëve në fuqi.
“Fatkeqësisht, Johan nuk mund të luajë nesër”, deklaroi tekniku zviceran, duke konfirmuar mungesën e tij në duelin e fazës së tetë më të mirave.
Manzambi mungoi edhe në fitoren e Zvicrës ndaj Kolumbisë në fazën e 1/8 së finales, pasi pësoi një dëmtim në gju gjatë një seance stërvitore.
Yakin konfirmoi se 20-vjeçari nuk ka arritur të rikuperohet në kohë për përballjen vendimtare ndaj Argjentinës.
Mungesa e tij është një goditje e madhe për Zvicrën, e cila synon të shkruajë historinë dhe të sigurojë për herë të parë një vend në gjysmëfinalen e Kupës së Botës.
Manzambi ka qenë një nga futbollistët më të spikatur të Zvicrës në këtë turne, duke realizuar tre gola dhe dy asistime në katër paraqitje.
Tashmë, Zvicra do të kërkojë të eliminojë Argjentinën e Lionel Messit pa golashënuesin e saj më të mirë në këtë Botëror./Telegrafi/