"Është mundësi historike, jo detyrim" - Infantino mbron projektin e ri të FIFA-s për Kupën e Botës
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka dalë në mbrojtje të projektit të tij të ri për shitjen e aksioneve të Kupës së Botës te investitorë privatë, pas kritikave të forta që kanë shpërthyer nga federatat dhe institucionet e futbollit në orët e fundit.
Infantino konfirmoi të martën përmes një deklarate zyrtare planin për të krijuar një model të ri financiar, ku pjesë të vlerës komerciale të Kupës së Botës do t’u ofroheshin investitorëve privatë, ndërsa vetë ai do të merrte një rol të ngjashëm me atë të një komisioneri në këtë projekt.
Ideja ka shkaktuar reagime të ashpra në botën e futbollit. UEFA ka qenë ndër kundërshtarët më të zëshëm të këtij propozimi, ndërsa shqetësime dhe kundërshtime kanë shprehur edhe federata të mëdha kombëtare, përfshirë ato të Anglisë dhe Francës.
Edhe CONCACAF është shprehur fuqishëm kundër këtij projekti, duke shfaqur frustrim për mënyrën se si është prezantuar ideja dhe për ndikimin e mundshëm që mund të ketë në strukturat tradicionale të futbollit.
Duke iu përgjigjur kritikave, Infantino publikoi një video ku këmbënguli se projekti nuk është i detyrueshëm dhe se bëhet fjalë vetëm për një mundësi që do të diskutohet përmes një procesi demokratik.
"Ky plan përfaqëson një propozim dhe një ofertë. Është një proces demokratik dhe, mbi të gjitha, është një mundësi, jo një detyrim. Ky është vetëm fillimi i një procesi konsultimi", deklaroi Infantino.
Kreu i FIFA-s shtoi se një pjesë shumë e vogël e vlerës së madhe komerciale që gjeneron futbolli arrin te ata që kanë më shumë nevojë për mbështetje brenda këtij sporti.
"Kjo është një mundësi e artë për të nxitur zhvillimin e futbollit në të gjithë botën, por e përsëris: ky është vetëm një propozim dhe jo një detyrim", u shpreh ai.
Infantino e mbylli deklaratën e tij duke thënë se FIFA synon të ndihmojë krijimin e kombëtareve të reja konkurruese në skenën ndërkombëtare.
"Ne duam të ndihmojmë që të krijohet kombëtarja e ardhshme e Kepit të Gjelbër, por edhe një herë, ky vendim u takon tërësisht anëtarëve tanë", deklaroi ai.
This is Gianni Infantino’s statement on why he wants to sell a stake in the @FIFAWorldCup to American investors. I look forward to reading your comments. pic.twitter.com/f2nGP2sWxm
— Osasu Obayiuwana (@osasuo) July 29, 2026
Megjithatë, kundërshtarët e këtij plani kanë ngritur shqetësime se një hap i tillë mund të ndryshojë mënyrën se si menaxhohet dhe kontrollohet eventi më i madh i futbollit botëror, duke kërkuar më shumë transparencë dhe konsultim me institucionet kryesore të këtij sporti. /Telegrafi/