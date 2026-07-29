Kriza më e madhe në futboll? Kombëtaret evropiane kërcënojnë me bojkot të Kupës së Botës
Futbolli botëror po përballet me një krizë të madhe. Sipas raportimeve të Sky Sports, ekipet kombëtare evropiane dhe federatat kombëtare po zhvillojnë diskutime serioze rreth një bojkoti të mundshëm të Kupës së Botës, nëse presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, vazhdon me planin e tij për t’u dhënë investitorëve privatë një pjesë të pronësisë së organizatës më të madhe të futbollit botëror.
Plani i kreut të FIFA-s për t’u dhënë investitorëve privatë një pjesë të pronësisë së institucionit qeverisës të futbollit botëror ka hasur në rezistencë të fortë brenda qarqeve evropiane të futbollit.
Shqetësimet kryesore lidhen me komercializimin e tepërt të sportit dhe humbjen e kontrollit mbi garat më të rëndësishme.
Për të arritur një qëndrim të përbashkët dhe për të marrë një vendim përfundimtar mbi hapat e mëtejshëm, anëtarët e UEFA-s do të zhvillojnë një takim urgjent këtë javë.
European nations will discuss potentially boycotting the World Cup if Gianni Infantino pushes ahead with plans to sell off part of FIFA to private investors. 🚨 pic.twitter.com/9uK8E56PhF
— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 28, 2026
Nëse përfaqësueset evropiane e zbatojnë vërtet këtë kërcënim dhe heqin dorë nga pjesëmarrja në Kupën e Botës, kjo do të ishte goditja më e madhe që ka pësuar ndonjëherë prestigji i këtij kompeticioni.
Një bojkot i mundshëm nga disa prej kombëtareve më të mëdha në botë do ta çonte turneun në një krizë të jashtëzakonshme dhe do të dëmtonte seriozisht marrëdhëniet mes UEFA-s dhe FIFA-s.
Kujtojmë se organizata qeverisëse e futbollit evropian, UEFA, ka kundërshtuar ashpër planet e dyshuara të presidentit të FIFA-s për të shitur aksione të Kupës së Botës me vlerë 15 miliardë paund, duke u bërë thirrje të gjitha palëve të jenë të gatshme për zhvillimet e ardhshme.
UEFA publikoi një deklaratë të fortë, duke e cilësuar këtë çështje si një “vijë të kuqe” dhe duke paralajmëruar se një veprim i tillë do të ishte i papranueshëm për botën e futbollit./Telegrafi/