APR mendon për ju, diasporë – mirësevini në shtëpi!
E dashur diasporë, Rruga për në Kosovë është e gjatë, por zemra mezi pret me mbërri në atdhe — aty ku ju presin familja, shtëpia dhe njerëzit tuaj.
Mirëpo, gjatë këtij udhëtimi, çdo defekt, vonesë apo ndalesë e papritur mund ta prishë qetësinë e rrugës dhe të kthehet në stres të madh, sidomos kur jeni me familje dhe larg shtëpisë.
Për këtë arsye, APR ka krijuar pakon APR Diaspora, posaçërisht për bashkatdhetarët tanë që udhëtojnë drejt atdheut. Kjo pako mbulon të gjithë rajonin dhe është aktive 24/7 për 365 ditë, me asistencë pa limit dhe kilometra pa limit.
Nëse vetura juaj ndalon rrugës, në rajon apo në Kosovë, APR ju asiston dhe kujdeset që ju, vetura juaj dhe familja juaj të arrini të sigurt deri në destinacionin që ju zgjidhni — edhe deri në shtëpinë tuaj në atdhe. Në këto raste, qëllimi është që të mos mbeteni të bllokuar në vende të panjohura, të mos detyroheni të flini në hotele pa plan dhe të mos humbni kohë të çmuar gjatë rrugës për në Kosovë.
Kompanitë e mëdha evropiane shpesh funksionojnë me procedura më të gjata dhe më të komplikuara, ndërsa në Ballkan asistimi mund të jetë më sfidues për shkak të terrenit, koordinimit lokal dhe specifikave të rajonit. Ndërsa APR, falë komunikimit më të drejtpërdrejtë, fleksibilitetit në veprim dhe rrjetit të partnerëve lokalë, arrin të organizojë asistimin më shpejt, më praktikisht dhe pa vonesa të panevojshme.
Në momente stresi, nuk mbeteni vetëm në rrugë dhe nuk humbni kohë duke pritur zgjidhje. Falë rrjetit të partnerëve në Kosovë, rajon dhe Evropë, APR organizon asistimin tuaj në mënyrë praktike dhe të koordinuar.
Me mbi 1000 vlerësime në Google nga klientë të kënaqur, APR është zgjedhje e besueshme për mijëra shoferë.
Udhëtoni të qetë drejt atdheut për vetëm 29.90€, me një pako që zgjat plot 2 muaj.
APR Diaspora – për ju që ktheheni në shtëpi.