Tha se do ta pastronte etnikisht Kosovën po të ishte në vend të Millosheviqit, Lëvizja e Qytetarëve të Lirë në Serbi kërkon shkarkimin e menjëhershëm të Snezhana Paunoviq
Lëvizja e Qytetarëve të Lirë (PSG) në Serbi, kërkoi sot shkarkimin e menjëhershëm të Ministres së Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale, Snezhana Paunoviq, për shkak të gjuhës së urrejtjes në një deklaratë shoviniste se ajo do ta pastronte etnikisht Kosovën nga shqiptarët në vitin 1998, duke vlerësuar se ky ishte një avokim i vetëdijshëm i persekutimit etnik.
Duke deklaruar se shpjegimi i saj i mëvonshëm se ajo nënkuptonte dëbimin e njerëzve në "vendin e tyre të origjinës" konfirmon se ky nuk ishte një formulim i shqiptuar në mënyrë të ngathët, PSG theksoi në një deklaratë se ata janë gjithashtu të shqetësuar nga deklaratat e saj në të cilat shqiptarët portretizohen si qenie inferiore në një mënyrë raciste, transmeton Telegrafi.
PSG thekson se një person që justifikon dëbimin e njerëzve vetëm për shkak të kombësisë së tyre nuk mund të jetë anëtar i Qeverisë Serbe, dhe se është veçanërisht e rrezikshme që mesazhe të tilla vijnë nga Ministrja e Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale, e cila duhet të garantojë barazinë e të gjithë qytetarëve para institucioneve shtetërore dhe respektimin e Kushtetutës dhe ligjit.
"Deklarata e ministres ngre gjithashtu një çështje serioze të përgjegjësisë së mundshme penale në përputhje me nenin 317 të Kodit Penal, i cili ndalon nxitjen e urrejtjes dhe intolerancës kombëtare, racore dhe fetare", vlerëson PSG, duke pritur që zyra e prokurorit publik kompetent të hetojë nëse qëndrimet e saj të shprehura publikisht përmbajnë elementë të asaj vepre penale.
Sipas PSG-së, me deklarata të tilla, Snezhana Paunoviq po dëmton drejtpërdrejt interesat e Serbisë dhe pozicionin e serbëve në Kosovë, sepse po u jep argumentin më të fortë të mundshëm të gjithë atyre që e paraqesin Serbinë si një shtet që nuk është shkëputur nga politika e viteve të 90-ta.
Nëse kryeministri Gjuro Macut nuk propozon shkarkimin e Snezhana Paunoviq, PSG paralajmëron se ky do të jetë një tjetër konfirmim se qeveria aktuale është një vazhdim politik dhe i bazuar në vlera i qeverisë së Sllobodan Millosheviqit nga dekada më e errët në historinë e kohëve të fundit të Serbisë, dhe se ende nuk ka gatishmëri për të bërë një largim të qartë nga politika e urrejtjes, nacionalizmit dhe luftërave.
Ministrja Snezhana Paunoviq deklaroi, gjatë një interviste në Kurir, se "nëse do të kishte qenë në vendin e Sllobodan Millosheviqit, do ta kishte pastruar etnikisht Kosovën në vitin 1998", gjë që, tha ajo, është "kualifikimi më i ashpër që ka bërë ndonjëherë në jetën e saj". /Telegrafi/