Telegrafi me pyetësor për diasporën: Sa afër e ndieni Kosovën?
Telegrafi ka hapur një pyetësor për diasporën, me synimin për të kuptuar më mirë lidhjen e tyre me vendin.
Pyetësori trajton tema si ndjekja e zhvillimeve në Kosovë, përfshirja në jetën kulturore e shoqërore, gatishmëria për t’u kthyer ose investuar, si dhe ndryshimet që diaspora dëshiron të shohë në vend.
Pyetësori është anonim, ndërsa të dhënat personale janë të mbrojtura. Rezultatet do të shërbejnë për analiza dhe për trajtimin e temave me interes për diasporën.
Telegrafi fton të gjithë bashkatdhetarët të ndajnë vetëm dy minuta për të plotësuar pyetësorin.
> KLIKO KËTU PËR TË PLOTËSUAR PYETËSORIN <
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