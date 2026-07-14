“Pezullimi i dialogut strategjik dhe refuzimi i gazit amerikan”, Hoti: Nëse vazhdon kjo qasje, Kosova mbetet e izoluar ekonomikisht dhe politikisht
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti ka thënë se Kosova, si vendi më proamerikan në rajon dhe më gjerë, e ka të pezulluar dialogun strategjik me SHBA-në, ndërkaq fqinji verior e nis këtë të premte raundin e parë të këtij dialogu me SHBA-në.
Hoti në një postim në Facebook po ashtu thekson se Kosova, ka refuzuar të përfshihet në rrjetin rajonal të gazit dhe sipas tij, nëse vazhdon kjo qasje, vendi mbetet i izoluar politikisht e ekonomikisht.
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Lexoni të plotë postimin e Hotit:
Kosova, si vendi më proamerikan në rajon dhe më gjerë, e ka të pezulluar dialogun strategjik me SHBA-në. Ndërsa, fqinji verior i Kosovës e nis këtë të premte raundin e parë të këtij dialogu me SHBA-në.
Po ashtu, Kosova, ka refuzuar të përfshihet në rrjetin rajonal të gazit, përmes të cilit synohet të shpërndahet gazi amerikan, i cili ka për qëllim uljen e varësisë nga gazi rus të vendeve të rajonin dhe më gjerë. Në të njëjtën kohë, fqinji verior i Kosovës tashmë ka hyrë në marrëveshje të mëdha kontraktuale energjetike, përfshirë edhe importin e gazit amerikan.
Nëse vazhdon kjo qasje, Kosova mbetet e izoluar ekonomikisht dhe politikisht, duke humbur mundësinë për forcimin e partneritetit strategjik dhe të sigurisë energjetike. /Telegrafi/