Institucionet komunale dhe Rrjeti i Grave të Kosovës kërkojnë financim të qëndrueshëm për shërbimet sociale
Përfaqësuesit e Kolegjiumit të Drejtorëve të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, zyrtarët për barazi gjinore, përfaqësuesit e Qendrave për Punë Sociale (QPS) dhe Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) i kanë drejtuar sot një letër Kryeministrit në detyrë Albin Kurti, Ministrit në detyrë të Financave, Hekuran Murati, Ministrit në detyrë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, Andin Hoti dhe Ministres në detyrë të Drejtësisë, Donika Gërvalla Schwarz, duke kërkuar ndërmarrjen urgjente të masave për financimin e qëndrueshëm të shërbimeve sociale në Kosovë.
Në njoftim bëhet e ditur se kërkesa bazohet në diskutimet e zhvilluara më 23 korrik me përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale, ku u theksua se financimi aktual nuk u përgjigjet nevojave reale të qytetarëve dhe pengon zbatimin efektiv të legjislacionit për shërbimet sociale dhe mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore.
Përmes letrës, kërkohet që Qeveria të rrisë financimin për shërbimet sociale me 3 milion euro shtesë për vit, përmes Grantit të Përgjithshëm, me qëllim forcimin e kapaciteteve të komunave dhe QPS për të ofruar shërbime cilësore dhe në përputhje me standardet ligjore.
Ndër kërkesat kryesore janë:
Punësimin shtesë të pesë profesionistëve të shërbimeve sociale në QPS, përfshirë së paku një profesionist në secilën komunë të dedikuar për trajtimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore; të rritet numri i punëtorëve të lejuar dhe vlera e kategorisë për paga dhe mëditje në qarkoren e ardhshme të buxhetit;
Rritja e financimit për paga, mallra dhe shërbime, subvencione dhe transfere;
Investime në infrastrukturën dhe pajisjet e QPS;
Rritja e mbështetjes për shërbimet rezidenciale, strehimoret për fëmijë dhe qendrat për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve;
Forcimi i fondeve emergjente për mbështetjen e menjëhershme të viktimave të dhunës.
Përmes letrës, pjesëmarrësit në diskutim kërkojnë gjithashtu që shpërndarja e fondeve ndërmjet komunave të bazohet në një formulë të drejtë dhe transparente, e orientuar sipas nevojave reale të qytetarëve dhe në përputhje me parimet e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor.
Po ashtu, ata i bëjnë thirrje Ministrisë së Financave që gjatë vitit 2027 të iniciojë ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal, me qëllim krijimin e një Granti Specifik për Shërbimet Sociale. Sipas tyre, një mekanizëm i tillë do të siguronte financim të dedikuar, të qëndrueshëm dhe të parashikueshëm për shërbimet sociale, duke shmangur konkurrimin e tyre me prioritetet e tjera komunale brenda Grantit të Përgjithshëm.
Në letër theksohet se investimi në shërbimet sociale është investim në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, mirëqenien e qytetarëve dhe përmbushjen e obligimeve ligjore të Republikës së Kosovës. Përmes saj u bëhet thirrje institucioneve përgjegjëse që këto kërkesa të reflektohen në procesin e planifikimit buxhetor, qarkore buxhetore dhe në agjendën legjislative të vitit 2027. /Telegrafi/