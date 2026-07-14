United Hospital me teknologjinë që mban në funksion zemrën dhe mushkëritë
Në Departamentin e Kujdesit Intensiv (ICU), çdo sekondë përcakton një jetë. Për këtë arsye, United Hospital ka bërë një investim madhor në pajisjet dhe sistemet më të avancuara në shkallë globale, duke sjellë standardet më të larta të sigurisë dhe monitorimit mjekësor direkt në vendin tonë. Ky investim e pozicionon spitalin si lider në trajtimin e rasteve më kritike, duke ofruar shërbim dhe gatishmëri të plotë absolute 24/7 për çdo urgjencë jetësore.
Ekskluziviteti i vetëm privat: Mbështetja ekstrakorporale e jetës (ECMO)
Kur organet vitale kanë nevojë për mbështetje maksimale, ICU e United Hospital ofron teknologjitë më elite të perfuzionit të avancuar, duke qenë i vetmi spital privat që posedon sistemin ECMO:
- Sistemi ECMO (VA/VV): Pompa ekstrakorporale që zëvendëson përkohësisht funksionin e zemrës dhe mushkërive. Kjo teknologji elite ofron shansin e fundit dhe më të fuqishëm për shpëtimin e jetës në situata jashtëzakonisht kritike.
- PrismaFlex (CRRT Dialysis): Sistemi më i avancuar i terapisë së vazhdueshme të zëvendësimit të veshkave (hemodializë akute), i projektuar posaçërisht për të pastruar gjakun dhe menaxhuar lëngjet te pacientët më kritikë.
- Ballon Pompa Intra-Aortike (IABP Console): Mbështetje mekanike direkte për funksionin pompues të zemrës, duke reduktuar ndjeshëm ngarkesën e punës së miokardit në rastet e dështimit akut kardiak.
Siguria anesteziologjike: Teknologjia gjermane Dräger
Për kujdesin anesteziologjik, United Hospital i beson sigurisë maksimale që ofron gjiganti gjerman Dräger:
- Dräger Fabius Plus XL & Vista 120: Aparaturat tona të anestezisë, të kombinuara me monitorët e pacientit Vista 120, ofrojnë një menaxhim të precizitetit të lartë të ventilimit dhe monitorim të vazhdueshëm të të gjitha shenjave vitale.
- Përparësia për Pacientin: Pavarësisht kompleksitetit apo kohëzgjatjes së operacionit, ky sistem garanton një stabilitet të plotë të pacientit dhe një zgjim të sigurt e të qetë, nën mbikëqyrjen e kontrolluar nga sistemet më të avancuara të alarmit.
Ventilimi kritik dhe monitorimi qendror invaziv
Mbrojtja e trurit dhe e mushkërive gjatë fazave kritike bëhet përmes sistemeve inteligjente, në çdo sekondë të ditës dhe natës (24/7):
- Dräger Savina 300 & Evita V300: Sistemet tona të ventilimit mekanik ofrojnë modalitete inteligjente dhe adaptive (ASV) për mbështetjen e frymëmarrjes. Përmes teknologjisë "Intelligent Lung Protection", këto pajisje përshtaten automatikisht me nevojat e pacientit, duke minimizuar lëndimet mushkërore dhe duke përshpejtuar kohën e rikuperimit.
- Monitorimi Qendror & BIS (Dräger): Çdo dhomë e Kujdesit Intensiv është e pajisur me monitorë qendrorë për ndjekjen në kohë reale të parametrave më specifikë hemodinamikë. Ndërsa teknologjia BIS (Bispectral Index) monitoron aktivitetin truror dhe thellësinë e anestezisë, duke garantuar mbrojtje maksimale neurologjike.
Standardi absolut i higjienës: Qendra e sterilizimit mixta
Siguria e një operacioni fillon përpara se pacienti të hyjë në sallë. Për të garantuar mbrojtje absolute nga infeksionet spitalore, United Hospital aplikon standardet më të rrepta të sterilizimit të instrumenteve dhe materialeve përmes linjës premium Mixta.
Përmes këtij arsenali teknologjik, gatishmërisë së pandërprerë 24/7 dhe një ekipi mjekësor të thirrur për rastet më të vështira, United Hospital mbetet pikë referimi për sigurinë e jetës dhe mjekësinë e standardeve evropiane.