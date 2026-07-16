MobiSIM: Internet kudo dhe 15% cashback
Sezoni i pushimeve, ardhja e mërgimtarëve në Kosovë dhe udhëtimet drejt Shqipërisë, Turqisë e vendeve të tjera evropiane sjellin çdo vit të njëjtën pyetje: si të kemi internet mobil gjatë gjithë udhëtimit, pa paguar tarifa të larta roamingu dhe pa humbur kohë duke kërkuar kartela SIM fizike?
Përgjigjja po bëhet gjithnjë e më e thjeshtë: eSIM.
MobiSIM, platforma për internet mobil global e zhvilluar nga kompania kosovare TOP eSIM L.L.C., u mundëson përdoruesve të blejnë dhe instalojnë paketa interneti plotësisht online, para nisjes ose edhe gjatë udhëtimit. Platforma ofron mbulim në më shumë se 200 vende dhe rajone, paketa me internet 4G dhe 5G, aktivizim të shpejtë dhe 15 për qind cashback për çdo blerje.
Kjo do të thotë se nuk ka nevojë të ndërroni kartelën fizike, të kërkoni dyqane të operatorëve pas mbërritjes apo të rrezikoni fatura të papritura roamingu. Mjafton të zgjidhni destinacionin, të blini paketën e përshtatshme dhe ta instaloni eSIM-in në telefonin tuaj.
15 për qind cashback në çdo blerje
Një nga përfitimet që e dallon MobiSIM-in është programi i cashback-ut.
Për çdo paketë eSIM të blerë, përdoruesi fiton 15 për qind të vlerës së blerjes si kredit në portofolin e tij MobiSIM. Krediti shtohet në llogari dhe mund të përdoret për blerjet e ardhshme.
Nëse një përdorues blen një paketë në vlerë prej 20 eurosh, ai përfiton 3 euro cashback. Nëse gjatë vitit udhëton disa herë në Kosovë, Shqipëri, Gjermani, Zvicër, Turqi apo në vende të tjera, kreditë e grumbulluara mund ta ulin ndjeshëm koston e paketave të ardhshme.
Kjo është veçanërisht e dobishme për mërgimtarët që udhëtojnë disa herë në vit, për familjet që blejnë më shumë se një paketë, për studentët, biznesmenët dhe personat që lëvizin shpesh mes Kosovës dhe vendeve evropiane. Programi zyrtar i MobiSIM ofron 15 për qind cashback në çdo blerje, të kredituar në portofolin e përdoruesit.
Internet që nga momenti kur mbërrini në Kosovë
Për mërgimtarët dhe vizitorët ndërkombëtarë, interneti mobil është i domosdoshëm menjëherë pas mbërritjes.
Që nga dalja prej Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës, përdoruesit kanë nevojë për internet për të kontaktuar familjarët, për të përdorur Google Maps, për të porositur transport, për të kontrolluar rezervimet apo për të vazhduar komunikimin në WhatsApp, Viber dhe rrjete sociale.
Me një eSIM për Kosovë, paketa mund të blihet dhe të instalohet para nisjes. Pas mbërritjes, eSIM-i lidhet me rrjetin e mbështetur dhe përdoruesi mund ta përdorë internetin pa kërkuar kartelë fizike.
MobiSIM ofron paketa të ndryshme për Kosovën, të përshtatshme si për qëndrime të shkurtra, ashtu edhe për pushime më të gjata. Përdoruesit mund të zgjedhin paketën sipas sasisë së internetit, kohëzgjatjes dhe mënyrës së përdorimit.
Për mërgimtarët, kjo nënkupton më pak stres dhe më shumë kontroll. Ata mund ta përgatisin internetin para se të nisen nga Gjermania, Zvicra, Austria, Italia apo vendet nordike dhe të jenë të lidhur sapo të mbërrijnë në Kosovë.
Një eSIM për udhëtime nëpër Evropë
Udhëtimet në Evropë shpesh nuk përfshijnë vetëm një vend. Një pushim mund të fillojë në Itali, të vazhdojë në Francë dhe të përfundojë në Spanjë. Një udhëtim pune mund të përfshijë Gjermaninë, Austrinë, Holandën dhe Belgjikën brenda vetëm disa ditësh.
Në vend që të blihet një kartelë e re në secilin shtet, një eSIM për Evropë mund të ofrojë internet në disa vende me një paketë të vetme.
MobiSIM ofron paketa rajonale për Evropën që mbulojnë dhjetëra destinacione evropiane. Ato janë të përshtatshme për pushime, udhëtime biznesi, studime, konferenca, turne sportive, vizita familjare dhe udhëtime të gjata me veturë.
Pasi përdoruesi kalon nga një shtet në tjetrin, eSIM-i lidhet me një rrjet të mbështetur në vendin e ri, pa pasur nevojë të ndërrohet fizikisht kartela. Kjo e bën shumë më të lehtë përdorimin e hartave, rezervimin e hoteleve, kontrollimin e fluturimeve dhe komunikimin gjatë gjithë rrugëtimit.
MobiSIM aktualisht ofron paketa evropiane me sasi dhe afate të ndryshme, duke përfshirë alternativa për përdorues të lehtë dhe paketa më të mëdha për personat që përdorin rrjete sociale, video, punë në distancë apo hotspot. Planet për Evropën ofrojnë aktivizim digjital dhe mbulim 4G ose 5G aty ku rrjetet lokale e mundësojnë.
Para blerjes rekomandohet të kontrollohet lista e plotë e vendeve të përfshira, në mënyrë që paketa të përputhet saktësisht me itinerarin e udhëtimit.
Shqipëria, pa kërkuar kartelë SIM pas mbërritjes
Shqipëria mbetet një nga destinacionet më të frekuentuara nga qytetarët e Kosovës, veçanërisht gjatë sezonit veror.
Me një eSIM për Shqipëri, përdoruesit mund ta blejnë paketën online dhe ta instalojnë para se ta kalojnë kufirin. Në këtë mënyrë, nuk kanë nevojë të ndalen për të kërkuar kartelë fizike dhe nuk e humbin lidhjen me internet gjatë rrugës.
Kjo është veçanërisht praktike për familjet që udhëtojnë me veturë nga Kosova drejt bregdetit shqiptar. Navigimi, komunikimi me pronarin e apartamentit, kontrollimi i trafikut dhe rezervimet e minutës së fundit bëhen shumë më të lehta kur interneti është aktiv gjatë gjithë kohës.
Turqia, një nga destinacionet ku eSIM-i është më i nevojshëm
Turqia vazhdon të jetë një prej destinacioneve më të kërkuara për pushime, trajtime shëndetësore, blerje dhe udhëtime biznesi.
Në Stamboll, interneti është pothuajse i domosdoshëm. Udhëtarët e përdorin për navigim në metro dhe tramvaj, për rezervime hoteli, për të gjetur restorante, për të porositur transport dhe për të komunikuar me agjencitë turistike apo klinikat.
Me një eSIM për Turqi, përdoruesi mund të lidhet me internet pa paguar roamingun e operatorit të tij dhe pa u marrë me procedurat e blerjes së një kartele fizike pas mbërritjes.
Në Turqi ekziston mbulim i gjerë 5G në qytetet e mëdha, zonat turistike, aeroportet dhe përgjatë rrugëve kryesore, ndërsa 4G mund të jetë i disponueshëm në varësi të paketës, pajisjes dhe rrjetit lokal. MobiSIM ofron plane të ndryshme për Turqinë, përfshirë opsione për vizita të shkurtra dhe paketa me më shumë internet për pushime më të gjata.
Instalimi bëhet brenda pak hapash
Një nga arsyet kryesore pse udhëtarët po kalojnë nga kartelat fizike te eSIM-i është thjeshtësia.
Përdoruesi zgjedh destinacionin në MobiSIM, përzgjedh paketën, përfundon blerjen dhe merr të dhënat e instalimit në mënyrë digjitale. Instalimi mund të bëhet duke skanuar kodin QR ose përmes instalimit me një klikim në pajisjet që e mbështesin këtë funksion.
Nuk ka pritje për dërgesë, nuk ka nevojë të hapet telefoni dhe nuk ka rrezik që kartela SIM kryesore të humbet gjatë udhëtimit.
Pas instalimit, përdoruesi duhet ta zgjedhë eSIM-in e MobiSIM si linjë për të dhënat mobile dhe ta aktivizojë opsionin Data Roaming për profilin eSIM. SIM-i kryesor mund të mbetet në telefon për thirrje dhe mesazhe, ndërsa MobiSIM përdoret për internet.
Numri i regjistruar në WhatsApp zakonisht mbetet i njëjtë, sepse ndryshimi i linjës së internetit nuk e ndryshon automatikisht numrin e llogarisë.
MobiSIM e ka integruar instalimin me një klikim në pajisjet e mbështetura, aktivizimin me kod QR dhe menaxhimin e paketave përmes aplikacionit.
Paketa fleksibile, pa kontrata afatgjata
Ndryshe nga kontratat tradicionale të telefonisë, paketat e udhëtimit janë të parapaguara.
Përdoruesi zgjedh sasinë e internetit dhe periudhën që i nevojitet, e paguan paketën dhe nuk lidhet me kontratë mujore. Kjo e bën më të lehtë kontrollimin e shpenzimeve dhe shmang faturat e papritura.
Për një fundjavë mund të jetë e mjaftueshme një paketë më e vogël. Për pushime një- ose dyjavore, përdoruesi mund të zgjedhë më shumë internet, ndërsa për punë në distancë, video, hotspot apo qëndrime të gjata janë në dispozicion paketa me kapacitet më të madh.
Në platformë mund të krahasohen paketat sipas çmimit, gigabajtëve, vlefshmërisë dhe vendeve të mbuluara, duke i dhënë përdoruesit mundësi ta zgjedhë ofertën që i përshtatet realisht udhëtimit.
Një zgjidhje për turistë, mërgimtarë dhe profesionistë
MobiSIM nuk është vetëm për turistët.
Platforma është praktike për mërgimtarët që kthehen në Kosovë, studentët që studiojnë jashtë vendit, bizneset që dërgojnë staf në udhëtime, shoferët që kalojnë disa kufij, gazetarët, sportistët, krijuesit e përmbajtjes dhe profesionistët që punojnë online.
Interneti mobil mund të përdoret për Google Maps, email, WhatsApp, Viber, rrjete sociale, aplikacione transporti, rezervime, video-thirrje dhe punë në distancë. Në pajisjet dhe paketat që e lejojnë, lidhja mund të ndahet edhe me laptop ose pajisje të tjera përmes hotspot-it.
Përveç paketave për Kosovën, Evropën, Shqipërinë dhe Turqinë, MobiSIM ofron alternativa për më shumë se 200 vende dhe rajone. Kjo do të thotë se i njëjti përdorues mund ta ruajë llogarinë e tij dhe të blejë një paketë të re sa herë që udhëton në një destinacion tjetër.
Udhëtoni më lirë dhe merrni 15 për qind prapa
Në një kohë kur pothuajse çdo pjesë e udhëtimit varet nga interneti, nga bileta elektronike deri te navigimi dhe rezervimi i hotelit, lidhja mobile nuk duhet të lihet për momentin e fundit.
Me MobiSIM, përdoruesit mund ta blejnë internetin para nisjes, ta instalojnë direkt në telefon dhe ta aktivizojnë kur mbërrijnë në destinacion. Nuk ka nevojë për kartelë fizike, nuk ka kontratë afatgjatë dhe nuk ka nevojë të paguhet roaming i shtrenjtë.
Mbi të gjitha, çdo blerje sjell 15 për qind cashback, duke e bërë udhëtimin e radhës edhe më ekonomik.
Pavarësisht nëse po vini në Kosovë për pushime, po udhëtoni drejt bregdetit shqiptar, po planifikoni një fundjavë në Stamboll apo një turne nëpër Evropë, MobiSIM ofron një mënyrë të shpejtë, moderne dhe praktike për të qëndruar online.
Vizitoni MobiSIM.com dhe zgjidhni paketën që i përshtatet destinacionit tuaj.
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