AAB udhëheq arsimin privat në rajon: Mbi 60 programe studimi për profesionet e së ardhmes
Kolegji AAB vazhdon të forcojë pozitën e tij si një nga institucionet më të mëdha dhe më të kërkuara të arsimit të lartë privat në rajon, duke ofruar mbi 60 programe studimi të ndërtuara në përputhje me kërkesat e tregut të punës dhe zhvillimet më të fundit profesionale e teknologjike.
Oferta akademike e AAB-së përfshin një gamë të gjerë programesh në shkenca kompjuterike, inteligjencë artificiale, programim, siguri kibernetike, fintech, marketing digjital, ekonomi, drejtësi, komunikim masiv, produksion medial, psikologji, shkenca sociale, gjuhë të huaja, arte, arkitekturë, sport dhe shkenca shëndetësore.
Në fokus të zhvillimit të programeve të reja janë profesionet që po formësojnë të ardhmen. Studentët kanë mundësi të zgjedhin drejtime që ndërthurin njohuritë akademike me aftësitë praktike, teknologjinë, inovacionin dhe përgatitjen e drejtpërdrejtë për tregun vendor dhe ndërkombëtar të punës.
Përmes laboratorëve modernë, praktikës profesionale, projekteve konkrete dhe bashkëpunimit me institucione e kompani të ndryshme, studentët e AAB-së përgatiten që gjatë studimeve të krijojnë përvojën e nevojshme për karrierën e tyre.
AAB mbetet zgjedhje e mijëra maturantëve dhe studentëve, jo vetëm për numrin e madh të programeve, por edhe për mundësitë që ofron në zhvillim profesional, inovacion, mobilitet ndërkombëtar dhe punësim.
Regjistrimet për vitin e ri akademik janë të hapura, ndërsa kandidatët mund të informohen nga afër për programet, kriteret e regjistrimit dhe mundësitë financiare në Qendrën për Regjistrim të Kolegjit AAB.
Apliko online: https://applyonline.aab-edu.net/
Informata: 048 999 006
AAB – mbi 60 programe studimi për profesionet e së ardhmes.