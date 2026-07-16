Argjentinasit gjejnë shishen e Pickford me udhëzime, Messi habitet kur i përkthejnë ato që shkruan
Në një tjetër ndeshje klasike, Argjentina siguroi një vend në finalen e madhe të Kupës së Botës pas një fitoreje dramatike 2-1 ndaj Anglisë. Megjithatë, përveç festimeve në fushë dhe rikthimit historik, lajmi kryesor i mediave botërore u bë një detaj i pabesueshëm dhe komik i regjistruar menjëherë pas vërshëllimës së fundit të gjyqtarit.
Ndërsa anglezët po mbanin zi, skuadra kombëtare argjentinase gjeti në fushë një shishe që i përkiste portierit anglez Jordan Pickford dhe zbuloi një sekret të ruajtur me kujdes mbi të, i cili do të përdorej në rast të gjuajtjeve të penalltive.
Si pjesë e përgatitjes së tij të detajuar për goditjet e mundshme të penalltive, Jordan Pickford kishte një udhëzues të detajuar në shishen e tij me udhëzime se si gjuajtësit e penalltive të Argjentinës i ekzekutojnë penalltitë.
Lista përfshin emrat e yjeve kryesorë argjentinas si Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez dhe Lionel Messi. Çdo emër shoqërohej me udhëzime të sakta për portierin (p.sh. "hidhu majtas - hidhu djathtas", "qëndro në qendër").
Lionel Messi and the Argentine players looking at Pickford’s water bottle which had notes of where they would shoot their penalty kicks.
Wait for Messi’s reaction. 😭😭pic.twitter.com/jNqeEr3Kdg
— MC (@CrewsMat10) July 16, 2026
Kamerat kapën momentin kur Nico Gonzalez, Messi dhe mbrojtësi Marcos Senesi studiuan shishen në detaje. Lexuesit e buzëve shpejt e deshifruan dialogun e tyre, i cili menjëherë u bë viral:
Nico Gonzalez: "Shikoni çfarë gjeta. Ka shënime për Lautaro, Julian...".
Anëtar i stafit të trajnerëve: "Po, të gjithë lojtarët janë aty".
Lionel Messi: "Çfarë?! Por çfarë domethënie kanë ato shënime?".
Anëtar i stafit të trajnerëve: "Senesi, lexoje... Ti flet anglisht".
Marcos Senesi: "Thuhet se nga duhet të hedhet portieri...".
Lionel Messi: "E ke fjalën për portierin (Pickford)?".
Marcos Senesi: "Po. Për ty, Leo, thuhet: 'bëj sikur shkon majtas, por hidhu djathtas'".
Lionel Messi (me një buzëqeshje të habitur): "Portieri studioi me të vërtetë në detaje se si i gjuaj penalltitë...".
🚨 𝗡𝗘𝗪: Lip readers have deciphered the CONVERSATION between Leo Messi, Nico González, Senesi and a member of Argentina’s staff after they found Jordan Pickford’s water bottle with a penalty taker list ahead of a potential penalty shootout in the World Cup semi-final against… pic.twitter.com/l6qKUMWjhF
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 16, 2026
Edhe pse në fund shorti i penalltive nuk ndodhi, sepse Argjentina e zgjidhi ndeshjen në kohën e rregullt pas një përmbysjeje, kapiteni argjentinas kujtoi pas ndeshjes rivalitetin dhe presionin që shoqëroi këtë duel epik.
"Nëse do të kishim humbur ndaj Anglisë, e dinim se disa njerëz do të kishin qenë të etur të flisnin budallallëqe, por nuk ua dhamë këtë shans. Gjithashtu e dinim se, kur bëhet fjalë për futbollin, ne jemi thjesht një ekip më i mirë se Anglia", tha Messi. /Telegrafi/