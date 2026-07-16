ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Në një tjetër ndeshje klasike, Argjentina siguroi një vend në finalen e madhe të Kupës së Botës pas një fitoreje dramatike 2-1 ndaj Anglisë. Megjithatë, përveç festimeve në fushë dhe rikthimit historik, lajmi kryesor i mediave botërore u bë një detaj i pabesueshëm dhe komik i regjistruar menjëherë pas vërshëllimës së fundit të gjyqtarit.

Ndërsa anglezët po mbanin zi, skuadra kombëtare argjentinase gjeti në fushë një shishe që i përkiste portierit anglez Jordan Pickford dhe zbuloi një sekret të ruajtur me kujdes mbi të, i cili do të përdorej në rast të gjuajtjeve të penalltive.

Si pjesë e përgatitjes së tij të detajuar për goditjet e mundshme të penalltive, Jordan Pickford kishte një udhëzues të detajuar në shishen e tij me udhëzime se si gjuajtësit e penalltive të Argjentinës i ekzekutojnë penalltitë.

Lista përfshin emrat e yjeve kryesorë argjentinas si Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez dhe Lionel Messi. Çdo emër shoqërohej me udhëzime të sakta për portierin (p.sh. "hidhu majtas - hidhu djathtas", "qëndro në qendër").

Kamerat kapën momentin kur Nico Gonzalez, Messi dhe mbrojtësi Marcos Senesi studiuan shishen në detaje. Lexuesit e buzëve shpejt e deshifruan dialogun e tyre, i cili menjëherë u bë viral:

Nico Gonzalez: "Shikoni çfarë gjeta. Ka shënime për Lautaro, Julian...".

Anëtar i stafit të trajnerëve: "Po, të gjithë lojtarët janë aty".

Lionel Messi: "Çfarë?! Por çfarë domethënie kanë ato shënime?".

Anëtar i stafit të trajnerëve: "Senesi, lexoje... Ti flet anglisht".

Marcos Senesi: "Thuhet se nga duhet të hedhet portieri...".

Lionel Messi: "E ke fjalën për portierin (Pickford)?".

Marcos Senesi: "Po. Për ty, Leo, thuhet: 'bëj sikur shkon majtas, por hidhu djathtas'".

Lionel Messi (me një buzëqeshje të habitur): "Portieri studioi me të vërtetë në detaje se si i gjuaj penalltitë...".


Edhe pse në fund shorti i penalltive nuk ndodhi, sepse Argjentina e zgjidhi ndeshjen në kohën e rregullt pas një përmbysjeje, kapiteni argjentinas kujtoi pas ndeshjes rivalitetin dhe presionin që shoqëroi këtë duel epik.

"Nëse do të kishim humbur ndaj Anglisë, e dinim se disa njerëz do të kishin qenë të etur të flisnin budallallëqe, por nuk ua dhamë këtë shans. Gjithashtu e dinim se, kur bëhet fjalë për futbollin, ne jemi thjesht një ekip më i mirë se Anglia", tha Messi. /Telegrafi/

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