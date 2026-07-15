Holiday In 2, adresa verore e këtij korriku
Korriku është muaji kur vera përjetohet më së miri. Ditët e gjata, temperaturat e larta dhe dëshira për t’u larguar nga rutina e bëjnë këtë periudhë ideale për pushime pranë detit. Por për një përvojë të plotë verore, rëndësi ka edhe zgjedhja e vendit ku do të qëndroni.
Për familjet dhe çiftet që kërkojnë një banesë të rehatshme, pranë plazhit dhe larg zhurmës së zonave më të ngarkuara, Holiday In 2, projekt i zhvilluar nga Edil Project, ofron kushtet e përshtatshme për pushimet verore.
I vendosur në zonën e Kunes, në Shëngjin, projekti ndërthur afërsinë me detin, hapësirat e gjelbra dhe një ambient të organizuar për qëndrim të këndshëm. Lokacioni mundëson qasje të shpejtë në plazh, ndërsa ofron privatësinë dhe rehatinë e nevojshme pas një dite të kaluar pranë detit.
Banesat në Holiday In 2 janë konceptuar me organizim funksional dhe standard të lartë ndërtimi, duke iu përshtatur nevojave të familjeve dhe çifteve. Të kesh një banesë pranë detit do të thotë të mos varesh më nga rezervimet sezonale, por t’i planifikosh pushimet sipas kohës dhe ritmit tënd.
Përveç shfrytëzimit personal, prona mund të jetë edhe një investim afatgjatë. Interesimi për banesa me qira rritet gjatë sezonit veror, duke krijuar mundësi për të ardhura në periudhat kur ajo nuk përdoret nga pronari.
Këtë korrik, pushimet mund të shndërrohen në një vendim që ju sjell më pranë detit çdo verë. Zbuloni Holiday In 2 dhe gjeni banesën që i përshtatet planeve tuaja për pushim dhe investim.
Mësoni më shumë dhe planifikoni vizitën tuaj në Holiday In 2 përmes kanaleve zyrtare:
Numri kontaktues: +355 69 203 5005
Email: info@edilproject.al
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Uebfaqe: edilproject.al