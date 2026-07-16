Publikohen rezultatet për drejtorin e AKP-së, asamblistja e LVV-së Nora Kelmendi del më e listuara
Anëtarja e Kuvendit Komunal të Prishtinës nga Lëvizja Vetëvendosje, Nora Kelmendi është renditur e para në procesin e përzgjedhjes për pozitën e Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP).
Në njoftimin e publikuar nga AKP, Kelmendi ka grumbulluar gjithsej 86.6 pikë, duke marrë 30 pikë në testin me shkrim dhe 56.6 pikë në intervistë.
Në vendin e dytë është renditur Yll Buleshkaj, aktualisht drejtor i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, me gjithsej 81.2 pikë. Ai ka fituar 31 pikë në testin me shkrim dhe 50.2 pikë në intervistë.
I treti në listë është Alban Maliqi me 72.2 pikë, prej të cilave 33 pikë në testin me shkrim dhe 39.2 pikë në intervistë.
Ndërkaq, Muharrem Arifi është renditur i katërti me gjithsej 71 pikë, duke marrë 30 pikë në testin me shkrim dhe 41 pikë në intervistë.
Rezultatet janë bërë publike nga Agjencia Kosovare e Privatizimit pas përfundimit të procesit të vlerësimit të kandidatëve që konkurruan për pozitën e Drejtorit Ekzekutiv të institucionit. /Telegrafi/