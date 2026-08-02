Dosjet e Pentagonit për UFO, pse përmendet Gjermania?
Objekte që shkëlqejnë në qiell, raporte ushtarake misterioze dhe dosje të mbajtura të kyçura për dekada të tëra: dokumentet e sapo publikuara të UFO-ve ofrojnë një vështrim në disa nga rastet më të çuditshme të dekadave të fundit.
Një fokus kyç i këtyre dosjeve historike janë raportet e pilotëve të Aleatëve nga muajt e fundit të Luftës së Dytë Botërore.
Ata përshkruan objekte fluturuese të shndritshme që lëviznin me shpejtësi të lartë që shoqëronin avionët e tyre mbi Gjermani.
Këto fenomene më vonë u bënë të njohura si "Foo Fighters".
Në dosje (burimi në gjermanisht) (burimi në anglisht) , thuhet fjalë për fjalë:
Natën e 22 dhjetorit 1944, dy drita u ngritën nga toka pranë një avioni të Skuadronit të 415-të të Luftëtarëve të Natës, u ngjitën në lartësinë e tij, zunë pozicion pas bishtit të tij për rreth dy minuta dhe pastaj 'u shkëputën përsëri' - sipas ekuipazhit, gjithmonë nën 'kontroll të plotë'. Radari tokësor konfirmoi se nuk kishte avionë armik në afërsi.
Përplasje të tilla u raportuan në mënyrë të përsëritur. Gjatë një periudhe prej gjashtë javësh, ekipet e divizionit të 415-të mbi Gjermani dhe Francë folën për drita të kuqe, të gjelbra dhe portokalli që fluturonin në formacion me avionët e tyre, kryenin manovra shmangëse dhe u afruan deri në rreth 30 metra. Pilotët i quajtën këto fenomene "Foo Fighters".
Ministria Britanike e Ajrit shqyrtoi raportet dhe arriti në përfundimin në një memorandum të klasifikuar si sekret në mars të vitit 1945 se "e gjithë çështja mbetet ende një lloj enigme".
Pavarësisht kësaj, pilotët raportuan gjithashtu se kishin parë një cilindër alumini afërsisht 3.6 metra të gjatë në një lartësi prej rreth 2,700 metrash. Kur u qëllua nga avioni, objekti humbi pjesërisht formën e tij dhe tregoi një efekt të kuq ndriçues, por nuk u nda. Inteligjenca e klasifikoi atë ndoshta si një 'bombë antiplumb' gjermane.
Askush nuk ishte në gjendje të jepte një shpjegim të qartë për dritat misterioze. Dosja mbeti e klasifikuar për 80 vjet.
Ushtria shqyrtoi disa shpjegime të mundshme. Një ide ishte se ato mund të ishin armë sekrete gjermane të panjohura më parë ose avionë eksperimentalë me sisteme të reja shtytëse me raketa ose reaktive. Megjithatë, hetimet nuk gjetën prova bindëse për këtë.
Raportet e deklasifikuara të FBI-së, "UFO-t naziste"
Materiali i publikuar përfshin gjithashtu dokumente historike të FBI-së nga vitet 1940 dhe 1950, në të cilat shfaqen raporte për zhvillime të supozuara gjermane të pajisjeve fluturuese në formë disku. Disa nga këto referenca lidhen me projekte të mundshme kërkimore sekrete në zonën e Berlinit dhe në rajonet pranë kufirit austriak.
Megjithatë, këto raporte nuk vijnë nga hetime teknike apo dosje ushtarake të konfirmuara, por bazohen kryesisht në deklarata nga informatorë, thashetheme dhe informacione të inteligjencës nga periudha menjëherë pas luftës. Prandaj, ato pasqyrojnë kryesisht pistat që autoritetet zgjodhën të ndiqnin në atë kohë.
Dokumentet nuk ofrojnë prova se Gjermania naziste në të vërtetë zhvilloi "disqe fluturuese" operative me performancë të jashtëzakonshme fluturimi. Historianët i vendosin shumë nga këto histori në kontekstin e spekulimeve rreth armëve sekrete gjermane, luftës psikologjike dhe kërkimit të Aleatëve për teknologji të përparuar gjermane.
Në memorandumet e SHAEF-it dhe Ministrisë së Ajrit të viteve 1944/45, ka përshkrime të përsëritura, ndër të tjera, të dritave të kuqe, të gjelbra dhe portokalli që dukeshin se lëviznin në mënyrë të kontrolluar, fluturonin në formacion me avionët dhe në disa raste ishin në një distancë të shkurtër prej tyre.
Forma të ndezura, manovra fluturimi të panjohura
Hetime të mëvonshme, të tilla si programi i Forcave Ajrore Amerikane, Project Blue Book (1947–1969), dokumentuan gjithashtu një gamë të gjerë raportesh shikimi. Vëzhguesit përshkruan, ndër të tjera, forma gjeometrike të ndezura, objekte në formë disku ose në formë shigjete, si dhe fenomene pa krahë, rotorë ose sisteme konvencionale shtytëse të dukshme. Disa raporte flisnin për objekte që dukeshin sikur qëndronin pezull të palëvizshme në ajër, përshpejtoheshin papritur ose kryenin manovra fluturimi që ishin të vështira për t'u pajtuar me teknologjitë e aviacionit të njohura në atë kohë.
Krahas dokumenteve historike, arkivat përmbajnë dosje të shumta nga vitet më të fundit. Që nga zbulimi publik i programit të Pentagonit AATIP (Programi i Identifikimit të Kërcënimeve të Avancuara Hapësinore) në vitin 2017, Shtetet e Bashkuara kanë zgjeruar hetimet e tyre mbi të ashtuquajturat UAP (Fenomene Anomale të Paidentifikuara).
Departamenti i Mbrojtjes ka krijuar struktura të reja për regjistrimin dhe vlerësimin e vëzhgimeve të pazakonta nga personeli ushtarak. Pentagoni ka publikuar gjithashtu disa regjistrime të klasifikuara më parë të objekteve fluturuese të panjohura, duke përfshirë video të bëra nga pilotët e Marinës në vitet 2004 dhe 2015, fenomenet e të cilave fillimisht nuk mund të identifikoheshin qartë.
Në disa dokumente, personeli ushtarak raporton gjithashtu ankesa fizike pas takimeve të afërta, të tilla si të përziera, dhimbje koke, acarim të lëkurës ose simptoma neurologjike. Ajo që fshihet pas këtyre vëzhgimeve të pashpjegueshme mbetet e diskutueshme deri më sot. Shpjegimet variojnë nga fenomenet dhe keqkuptimet e njohura teknologjike deri te hipoteza shumë më të gjera.
Kjo transparencë e re në trajtimin e dosjeve të Pentagonit po vëzhgohet nga afër edhe në Evropë. Ekspertët e sigurisë dhe mbrojtjes po ndjekin iniciativat e SHBA-së, pasi fenomenet e pazakonta në hapësirën ajrore po shihen gjithnjë e më shumë si një problem i mundshëm sigurie dhe inteligjence.
Midis historisë dhe spekulimeve
Dosjet e publikuara rishtazi nxjerrin në pah mbi të gjitha një gjë: interesi për fenomenet e pazakonta ajrore daton shumë kohë më parë dhe është i lidhur ngushtë me ngjarje historike si Lufta e Dytë Botërore. Gjermania shfaqet në dokumente, por dosjet nuk ofrojnë asnjë provë për anije kozmike jashtëtokësore apo "disqe fluturuese" sekrete gjermane.
Përkundrazi, ato dokumentojnë se si forcat e armatosura dhe shërbimet e inteligjencës kanë kaluar dekada duke u përpjekur të shpjegojnë vëzhgime të pazakonta - dhe se si mite të qëndrueshme kanë lindur prej tyre deri në ditët e sotme. /Telegrafi/