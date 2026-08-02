Tronditet Kolumbia, kamioni bombë shpërthen pranë stacionit të policisë
Në një shpërthim jashtë një baze policore në Kolumbi, 11 oficerë policie u plagosën dhe qeveria e vendit fajësoi grupin më të madh rebel të mbetur për sulmin.
Sulmi ndodhi në Cucuta, një qytet në kufirin midis Kolumbisë dhe Venezuelës, ku bandat e drogës dhe grupet rebele kanë luftuar prej kohësh për kontrollin e rrugëve të kontrabandës.
Gjenerali William Rincón, drejtor i policisë kolumbiane, tha se shpërthimi u shkaktua nga një kamion i lënë përpara ndërtesës që shërben si seli e policisë për provincën e Santanderit Verior.
Shpërthimi dëmtoi pjesën më të madhe të çatisë së ndërtesës dhe theu dritaret, si dhe vrau një qen policie.
“Ky ishte një sulm i shëmtuar terrorist. Nuk do të pushojmë derisa të gjejmë përgjegjësit dhe t’i nxjerrim para drejtësisë “, tha Rincon.
Ministri kolumbian i Mbrojtjes Pedro Sanchez fajësoi grupin rebel të Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare (ELN) për sulmin dhe ofroi një shpërblim prej 60,000 dollarësh për informacionin që çon në kapjen e autorëve të sulmit.
Sulmi ndodhi në një kohë kur Kolumbia po përgatitet për inaugurimin e një presidenti të ri. /Telegrafi/