Shtatë të vdekur pas rrëzimit të një helikopteri në Argjentinë
Shtatë persona humbën jetën në një përplasje helikopteri në provincën San Juan të Argjentinës.
"Me hidhërim të thellë, morëm lajmin për aksidentin me helikopter që ndodhi në provincën tonë, në të cilin fatkeqësisht humbën jetën shtatë persona", tha Guvernatori i San Juan, Marcelo Orrego.
Ai tha se viktimat përfshinin zjarrfikës, oficerë policie dhe personel të mbrojtjes civile.
Shkaqet e aksidentit janë duke u hetuar dhe një ekip shpëtimi është dërguar në vendngjarje, deklaruan shërbimet e emergjencës.
Aeroplani Bell 412 ishte duke u stërvitur përpara se të nisej për në një provincë fqinje për të ndihmuar në shuarjen e zjarreve që zgjatën disa ditë, kur u rrëzua në parkun natyror Ischigualasto.
Ai humbi kontaktin me ekipet e kontrollit në mëngjes, sipas Agjencisë Federale të Emergjencave (AFE).
Një aeroplan tjetër që vepronte në zonë arriti të gjente vendin e rrëzimit dhe njoftoi autoritetet, të cilat nisën një operacion emergjent.
Shkaku i aksidentit mbetet nën hetim. /Telegrafi/