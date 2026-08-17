Venezuela kërkon kthimin e 31 tonëve ar me vlerë 4 miliardë euro nga Banka e Anglisë
Qeveria e udhëhequr nga Delcy Rodríguez dhe sektorë të opozitës venezuelase kanë arritur një konsensus të rrallë: të punojnë së bashku për të rikuperuar 31 tonët ar që Venezuela i ka mbajtur në kasafortat e Bankës së Anglisë për gati tetë vjet.
Mbretëria e Bashkuar ndaloi njohjen e qeverisë venezuelase në vitin 2018, e cila në praktikë bllokoi qasjen në ato asete, të cilat tani janë të përfshira në një mosmarrëveshje ligjore që ende nuk është zgjidhur.
Sipas deklaratës së përbashkët të lëshuar të mërkurën nga të dy delegacionet, fondet janë të nevojshme për të mbështetur rindërtimin pas tërmeteve të 24 qershorit, të cilat lanë më shumë se 6,000 të vdekur sipas shifrave të fundit, transmeton Telegrafi.
Deputeti Ramón López, një anëtar i delegacionit të Asamblesë Kombëtare të vitit 2015 që mori pjesë në tryezat e dialogut, i tha një kanali televiziv kombëtar se lirimi i këtyre aseteve do të kushtëzohej nga "të gjitha mekanizmat e nevojshëm të planifikimit dhe kontrollit", sipas një plani të përqendruar në strehim, qendra shëndetësore dhe shkolla në zonat e prekura.
López shtoi se fondet do të depozitoheshin në llogaritë e Departamentit të Thesarit të SHBA-së dhe do t'i nënshtroheshin auditimeve nga firmat ndërkombëtare si kusht për shpërndarjen e tyre.
Udhëheqësi politik theksoi se marrëveshja nuk përfshin një kompromis midis lirimit të arit dhe një reforme të Gjykatës Supreme të Drejtësisë, një çështje që u diskutua gjithashtu në takimet teknike së bashku me forcimin e gjyqësorit dhe autoritetit zgjedhor.
Ekonomia e Venezuelës, tashmë e dobësuar nga vitet e keqmenaxhimit, korrupsionit dhe sanksioneve të SHBA-së, vazhdon të ndiejë ndikimin e tërmeteve.
Banka qendrore e vendit raportoi se katastrofa ndihmoi në rritjen e inflacionit mujor deri në 19.9% në korrik, nga 13.8% në qershor, me inflacionin vjetor të vlerësuar nga ekonomistët në rreth 575%.
Rodríguez i kishte shkruar Mbretit Charles muajin e kaluar për të kërkuar lirimin e arit të mbajtur në Rrugën Threadneedle.
Një burim opozitar i konsultuar nga 'Financial Times' tha se do të vendosen "mekanizma transparence" për të parandaluar që fondet "të përfundojnë të vidhen nga qeveria" dhe pranoi se "nuk ka naivitet" në lidhje me natyrën e administratës së përkohshme.
Nga ana e saj, Ministria e Jashtme Britanike e bëri të qartë se qeveria e Mbretërisë së Bashkuar nuk është palë në çështjen gjyqësore që do të përcaktojë kontrollin e arit dhe përsëriti mbështetjen e saj "për një tranzicion demokratik të pushtetit në Venezuelë që pasqyron vullnetin e popullit venezuelas".
Banka e Anglisë, e cila është duke pritur një vendim ligjor para se të lëshojë shufrat, nuk pranoi të komentojë.
Bisedimet po zhvillohen ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar disa sanksione ndaj Venezuelës dhe po punojnë ngushtë me Rodríguez, i cili shërbeu si nënkryetar i Nicolás Maduro, për të hapur burimet natyrore të vendit për investimet e huaja.
Tryezat e dialogut nuk përfshijnë María Corina Machado, udhëheqësen më të popullarizuar të opozitës dhe fituesen e Çmimit Nobel për Paqen, e cila jeton në Uashington që nga fundi i vitit të kaluar dhe iu ndalua të kthehej në Venezuelë pas tërmeteve.
Procesi ka shkaktuar përçarje si brenda opozitës ashtu edhe midis fraksioneve më të ashpra të partisë në pushtet.
Që nga kapja e Maduros, Venezuela gradualisht ka rifituar aksesin në fondet ndërkombëtare, duke përfshirë 350 milionë dollarë të lëshuar në korrik nga një transh i depozituar në FMN.
Qeveria e Rodríguez po kërkon gjithashtu akses në 4.6 miliardë dollarë në të Drejtat Speciale të Tërheqjes, asete rezervë të FMN-së që vendet anëtare mund të shkëmbejnë me monedha të tjera, diçka për të cilën opozita kishte rënë dakord tashmë në negociatat e mëparshme të pasuksesshme.
Vlerësohet se borxhi sovran i vendit është rreth 240 miliardë dollarë, gjë që do ta bënte ristrukturimin që po zhvillohet më të madhin në histori. /Telegrafi/