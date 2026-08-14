Kokaina me fytyrën e Haalandit - policia ekuadoriane sekuestron 453 kilogramë drogë
Policia në Ekuador ka sekuestruar rreth 453 kilogramë kokainë gjatë kontrollit të një kamioni pranë kufirit me Kolumbinë.
Ajo që tërhoqi vëmendjen e autoriteteve ishte se në paketimet e drogës ishte stampuar fytyra e yllit norvegjez të futbollit, Erling Haaland.
Sipas autoriteteve, ngarkesa e sekuestruar kishte një vlerë të përllogaritur prej më shumë se 11 milionë dollarësh në tregun amerikan, ndërsa në Evropë vlera e saj mund të arrinte në afro 20 milionë dollarë, raportojnë mediat.
Ekspertët e krimit të organizuar shpjegojnë se përdorimi i imazheve të personazheve të famshëm, politikanëve apo simboleve të ndryshme në paketimet e drogës nuk është i pazakontë.
Sipas tyre, kartelet përdorin këto shenja për të identifikuar dërgesat, për të dalluar grupet apo ngarkesat e ndryshme dhe, në disa raste, për të sinjalizuar cilësinë e produktit.
Policia ekuadoriane po vijon hetimet për të përcaktuar origjinën e kokainës dhe destinacionin e saj, si dhe për të identifikuar personat që qëndrojnë pas kësaj ngarkese. /Telegrafi/