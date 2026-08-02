Një shtëpi në rrugën “Isa Kastrati”, në lagjen Matiçan të Prishtinës, është përfshirë nga zjarri.

Pas raportimit për incidentin, në vendin e ngjarjes kanë dalë ekipet e zjarrfikësve, Policia e Kosovës dhe institucionet e tjera përkatëse.

Zjarrfikësit kanë intervenuar në kohë dhe kanë arritur ta vënë situatën nën kontroll, duke parandaluar përhapjen e mëtejshme të flakëve.

Deri më tani nuk janë bërë të ditura shkaqet e zjarrit, ndërsa autoritetet përkatëse pritet të zhvillojnë hetimet për të përcaktuar rrethanat e incidentit.

Nuk ka ende informacione të konfirmuara për persona të lënduar apo për dëmet materiale të shkaktuara nga zjarri.

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