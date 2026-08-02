Zjarr në një shtëpi në Matiçan të Prishtinës, zjarrfikësit vënë situatën nën kontroll
Një shtëpi në rrugën “Isa Kastrati”, në lagjen Matiçan të Prishtinës, është përfshirë nga zjarri.
Pas raportimit për incidentin, në vendin e ngjarjes kanë dalë ekipet e zjarrfikësve, Policia e Kosovës dhe institucionet e tjera përkatëse.
Zjarrfikësit kanë intervenuar në kohë dhe kanë arritur ta vënë situatën nën kontroll, duke parandaluar përhapjen e mëtejshme të flakëve.
Deri më tani nuk janë bërë të ditura shkaqet e zjarrit, ndërsa autoritetet përkatëse pritet të zhvillojnë hetimet për të përcaktuar rrethanat e incidentit.
Nuk ka ende informacione të konfirmuara për persona të lënduar apo për dëmet materiale të shkaktuara nga zjarri.
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