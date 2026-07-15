NOVATRA Vermögensberatung - Partneri juaj për siguri familjare në Zvicër
Siguria familjare ndërtohet përmes vendimeve të kujdesshme për shëndetin, banimin dhe të ardhmen financiare. Në Zvicër, përzgjedhja e sigurimeve dhe zgjidhjeve pensionale kërkon planifikim të qartë dhe përshtatje me nevojat reale të secilës familje.
NOVATRA Vermögensberatung AG ofron këshillim të personalizuar për familjet që duan të organizojnë më mirë sigurimet dhe financat e tyre. Procesi nis me analizimin e situatës aktuale, objektivave dhe mundësive financiare, për të krijuar një plan të përshtatshëm për të tashmen dhe të ardhmen.
Një nga fushat kryesore është sigurimi shëndetësor NOVATRA ndihmon në shqyrtimin e sigurimit bazë, përcaktimin e shumës që paguhet nga vetë i siguruari, si dhe përzgjedhjen e sigurimeve plotësuese për trajtime dentare, qëndrime në spital, udhëtime dhe nevoja të tjera shëndetësore.
Këshillimi përfshin edhe mbrojtjen e shtëpisë dhe pasurisë familjare. Sigurimi i përgjegjësisë private mbulon dëmet që mund t’u shkaktohen personave të tjerë, ndërsa sigurimi i inventarit mbron mobiliet, pajisjet elektronike dhe sendet personale nga zjarri, uji, vjedhja dhe rreziqe të tjera.
Pjesë e rëndësishme e planifikimit është edhe përgatitja për pension. Përmes shtyllës së dytë dhe zgjidhjeve private në shtyllën 3a ose 3b, familjet mund të krijojnë siguri shtesë financiare dhe të planifikojnë më mirë standardin e jetesës në të ardhmen. Mbrojtja në rast invaliditeti ose vdekjeje ndihmon që familja të ruajë stabilitetin financiar edhe në situata të paparashikuara.
NOVATRA ofron gjithashtu zgjidhje për mbrojtje juridike dhe kibernetike. Këto mund të mbulojnë shpenzimet në raste mosmarrëveshjesh juridike, si dhe të ofrojnë mbështetje ndaj mashtrimeve online, keqpërdorimit të të dhënave dhe vjedhjes së identitetit.
Duke bashkuar sigurimet, pensionimin, mbrojtjen e pasurisë dhe këshillimin financiar, NOVATRA u ndihmon familjeve në Zvicër të marrin vendime më të qarta dhe të ndërtojnë një bazë më të sigurt për të ardhmen.
Për këshillim dhe informacione shtesë, NOVATRA Vermögensberatung AG mund ta kontaktoni përmes këtyre kanaleve:
Numri kontaktues: +41 44 774 30 30
Email: info@novatra-vb.ch
Adresa: Lerzenstrasse 10, 8953 Dietikon, Zvicër