Irani thotë se SHBA-të goditën centralin bërthamor në ndërtim e sipër
Organizata e Energjisë Atomike e Iranit tha se SHBA-të goditën një central bërthamor iranian që ishte aktualisht në ndërtim e sipër në orët e para të mëngjesit të sotëm.
Sulmet goditën vendin e ndërtimit në Centralin e Energjisë Darkhovin, i cili ndodhet në Iranin jugor, pranë kufirit me Irakun, tha organizata, transmeton Telegrafi.
Organizata tha në dhjetor 2022 se punimet themelore kishin filluar në vend. Ndërtimi ende nuk kishte filluar zyrtarisht që nga marsi, sipas Shoqatës Botërore Bërthamore.
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Disa kontekste: Planet për një central bërthamor në Darkhovin datojnë që para Revolucionit Iranian të vitit 1979, dhe ndërtimi atje filloi në vitet 1970 pas investimeve franceze në projekt.
Por pas revolucionit, Franca tërhoqi investimet e saj, duke ndaluar ndërtimin, sipas Shoqatës Botërore Bërthamore, e cila përfaqëson industrinë globale bërthamore. Investimet kineze, të dakordësuara në vitet 1990, u tërhoqën gjithashtu përpara se ndërtimi të mund të rifillonte, shtoi shoqata. /Telegrafi/