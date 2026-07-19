Presidenti libanez do të takohet me Trump në Shtëpinë e Bardhë, duke shpresuar të krijojë presion mbi Izraelin
Presidenti libanez Joseph Aoun do të bëjë udhëtimin e tij të parë në Shtëpinë e Bardhë këtë javë, për t'i paraqitur një plan presidentit të SHBA-së, Donald Trump se si të çarmatoset grupi militant Hezbollah i mbështetur nga Irani dhe të sigurohet tërheqja e Izraelit nga Libani.
Aoun, i cili shërbeu si komandant i ushtrisë së Libanit të mbështetur nga SHBA-të përpara se të zgjidhej president vitin e kaluar, është kreu i parë i shtetit libanez në gati 20 vjet që viziton Shtëpinë e Bardhë, ku do të takohet ballë për ballë me Trump për herë të parë.
Takimi i së martës vjen në një moment vendimtar për Libanin: trupat izraelite po pushtojnë një pjesë të jugut të vendit, qindra mijëra libanezë mbeten të zhvendosur pas sulmeve izraelite dhe Hezbollahu ka hedhur poshtë me vendosmëri bisedimet e drejtpërdrejta të qeverisë me Izraelin - dhe përpjekjet e shtetit për ta zhveshur atë nga armët e tij.
Në komentet e publikuara nga zyra e tij javën e kaluar, Aoun tha se do t'i kërkonte Trump të "ushtrojë presionin e nevojshëm mbi Izraelin" për të zbatuar një marrëveshje të ndërmjetësuar nga SHBA-të më 26 qershor midis Libanit dhe Izraelit.
Kjo marrëveshje synon të çarmatosë Hezbollahun, të shohë një tërheqje progresive të trupave izraelite dhe të përgatisë terrenin për marrëdhënie paqësore midis dy vendeve.
Një zyrtar libanez tha se Aoun do t'i paraqesë Trump një propozim me shkrim se si të çmontohet arsenali masiv i Hezbollahut.
Zyrtari tha se Aoun beson se vetëm Trump zotëron ndikimin e nevojshëm për të ushtruar presion mbi Izraelin që të tërheqë trupat e tij dhe të ndihmojë Libanin të rivendosë sovranitetin e tij. /Telegrafi/