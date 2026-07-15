Edhe një komunë në Mal të Zi shqyrton anulimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës
Një seancë e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal të Pljevljës, në Mal të Zi, është caktuar për 21 korrik, ku këshilltarët do të shqyrtojnë një propozim-deklaratë që kërkon anulimin e vendimit të Malit të Zi për njohjen e Kosovës.
Nismën për mbajtjen e seancës e kanë paraqitur këshilltarët e koalicionit “Për të ardhmen e Pljevljës”, pjesë e të cilit janë Partia Popullore Demokratike (DNP) dhe Demokracia e Re Serbe (NSD). Sipas të dhënave të publikuara, iniciativën deri tani e kanë mbështetur 19 këshilltarë të parlamentit lokal.
Në propozimin e deklaratës thuhet se, nëse miratohet, Kuvendi Komunal i Pljevljës do të shprehë qëndrimin se nuk e pranon vendimin e Qeverisë së Malit të Zi të vitit 2008 për njohjen e Kosovës si shtet të pavarur, shkruan rtcg.me.
Kujtojmë se edhe Kuvendi i Komunës së Zetës të Malit të Zi ka miratuar një deklaratë me të cilën është shfuqizuar vendimi për njohjen e Kosovës.
Ndryshe, njohja e Kosovës është vendim i shtetit të Malit të Zi, i marrë nga Qeveria e Malit të Zi në vitin 2008.
Një kuvend komunal nuk ka kompetencë ligjore ta anulojë ose ndryshojë këtë vendim.
Deklarata do të ishte kryesisht një qëndrim politik lokal dhe një mesazh ndaj qeverisë qendrore në Podgoricë. /Telegrafi/