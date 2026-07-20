SHBA identifikon dy ushtarët e vrarë në sulmin në Jordani, mes tyre një 19-vjeçare
Administrata Trump ka identifikuar dy ushtarë amerikanë të vrarë në aksion si pjesë e luftës së SHBA-së me Iranin.
Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-së tha se toger Tyler James Feehan, 25 vjeç, nga Hawaii, dhe ushtare Isabella Gonzales, 19 vjeç, nga Teksasi, u vranë në Jordani, ku po mbështesnin Operacionin Inherent Resolve - një mision amerikan kundër Shtetit Islamik.
Gonzales u vra të premten më 17 korrik, ndërsa Feehan vdiq të shtunën më 18 korrik.
Ata vdiqën pas "një sulmi armik më 17 korrik në Bazën Ajrore Muwaffaq Salti" në Jordani, thanë zyrtarët amerikanë.
Deklarata nuk tha se si u vranë ata, por shtoi se incidenti ishte nën hetim.
Të shtunën, Komanda Qendrore e SHBA-së njoftoi se dy ushtarë ishin vrarë në Jordani, ndërsa po mbroheshin nga sulmet iraniane me raketa balistike dhe dronë.
Katër ushtarë u plagosën gjithashtu.
Ndërkohë, një ushtar tjetër amerikan u vra në Irakun verior të shtunën gjatë një "shpërthimi të kontrolluar" të një droni iranian.
Identiteti i tyre nuk është bërë ende i ditur.
Vdekjet e fundit e çojnë numrin e përgjithshëm të ushtarëve amerikanë të vrarë gjatë luftës në të paktën 17, ku shumica kanë ndodhur në ditët pas fillimit të sulmeve amerikane në fund të shkurtit.
Gjashtë persona vdiqën kur një aeroplan që furnizohej me karburant u rrëzua mbi Irak në fillim të marsit, ndërsa gjashtë të tjerë u vranë në një sulm me dron në një qendër operacionesh në Kuvajt. /Telegrafi/