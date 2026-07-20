Andy Burnham zyrtarisht kryeministri i ri i Britanisë së Madhe
Andy Burnham është bërë zyrtarisht kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar pas një takimi me Mbretin Charles III në Pallatin Buckingham.
Një fotografi e publikuar nga takimi tregon Burnhamin të veshur me një kostum të errët dhe kravatë, duke qëndruar pranë Mbretit.
Një deklaratë nga Pallati i Buckinghamit tha se Mbreti u takua me Burnhamin dhe "i kërkoi atij të formonte një Administratë të re".
Raportohet se Burnham “pranoi ofertën e Mbretit dhe puthi duart pas emërimit të tij si Kryeministër dhe Lord i Parë i Thesarit”.
Gruaja e kryeministrit të ri, Marie-France van Heel, ishte gjithashtu në takim. /Telegrafi/
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