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Një dron i Marinës Amerikane "gjeti dhe shpëtoi" dy anëtarë të ekuipazhit amerikan pasi një helikopter Apache i ushtrisë amerikane u rrëzua në brigjet e Omanit "ndërsa patrullonte ujërat rajonale", tha ushtria amerikane herët të martën.

Zëdhënësi i Komandës Qendrore Amerikane, kapiten Timothy Hawkins, tha: "Një dron i Marinës Amerikane gjeti dhe shpëtoi ekuipazhin nga uji. Task Forca 59 e Flotës së 5-të Amerikane është task forca e parë operative e Marinës për inteligjencën artificiale dhe dronë".

Task Forca 59, e cila u lansua në vitin 2021, përfshin anije dhe dronë pa pilot. Është task forca e parë e Marinës e këtij lloji, transmeton Telegrafi.

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"Ushtarët u shpëtuan në mënyrë të sigurt brenda afërsisht dy orësh dhe janë në gjendje të qëndrueshme. Shkaku i incidentit është nën hetim", tha Komanda Qendrore Amerikane, dega ushtarake përgjegjëse për operacionet në Lindjen e Mesme, në një postim në X.

Më parë, presidenti Donald Trump u tha gazetarëve: "Pilotët janë mirë, askush nuk është lënduar".

Humbja e helikopterit shënon humbjen e parë të një Apache që nga fillimi i konfliktit me Iranin. /Telegrafi/

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