Droni shpëton dy anëtarë të ekuipazhit amerikan pasi helikopteri Apache u rrëzua në brigjet e Omanit
Një dron i Marinës Amerikane "gjeti dhe shpëtoi" dy anëtarë të ekuipazhit amerikan pasi një helikopter Apache i ushtrisë amerikane u rrëzua në brigjet e Omanit "ndërsa patrullonte ujërat rajonale", tha ushtria amerikane herët të martën.
Zëdhënësi i Komandës Qendrore Amerikane, kapiten Timothy Hawkins, tha: "Një dron i Marinës Amerikane gjeti dhe shpëtoi ekuipazhin nga uji. Task Forca 59 e Flotës së 5-të Amerikane është task forca e parë operative e Marinës për inteligjencën artificiale dhe dronë".
Task Forca 59, e cila u lansua në vitin 2021, përfshin anije dhe dronë pa pilot. Është task forca e parë e Marinës e këtij lloji, transmeton Telegrafi.
"Ushtarët u shpëtuan në mënyrë të sigurt brenda afërsisht dy orësh dhe janë në gjendje të qëndrueshme. Shkaku i incidentit është nën hetim", tha Komanda Qendrore Amerikane, dega ushtarake përgjegjëse për operacionet në Lindjen e Mesme, në një postim në X.
Më parë, presidenti Donald Trump u tha gazetarëve: "Pilotët janë mirë, askush nuk është lënduar".
Humbja e helikopterit shënon humbjen e parë të një Apache që nga fillimi i konfliktit me Iranin. /Telegrafi/