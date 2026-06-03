Të paktën 63 të plagosur në sulmin iranian ndaj Kuvajtit
Sipas autoriteteve kuvajtiane dhe mediave shtetërore, një sulm iranian me dron dhe raketa ka synuar vende të tilla si aeroporti ndërkombëtar.
Ministria e Jashtme e Kuvajtit tha se "misionet diplomatike" u dëmtuan gjithashtu, pa dhënë informacione të mëtejshme.
Kuvajti ka parë qetësi relative që kur armëpushimi në luftën me Iranin u njoftua më 8 prill, transmeton Telegrafi.
Por sot ministria e Shëndetësisë e vendit tha se të paktën 63 persona janë plagosur në sulmin ndaj Kuvajtit.
Një person është raportuar i vrarë dhe ka pasur "dëme të rënda" në ndërtesën e Terminalit 1 të aeroportit, ndërsa transportuesi kryesor i vendit ka rifilluar fluturimet nga Terminali 4.
Ndërkohë, ushtria e Bahreinit tha se kishte kapur tre raketa dhe disa dronë, ndërsa Irani tha se kishte sulmuar selinë e Flotës së Pestë të SHBA-së në vend.
Ushtria amerikane tha se dy raketa iraniane të drejtuara ndaj Kuvajtit nuk arritën ose u shkatërruan gjatë fluturimit, dhe disa raketa balistike nuk arritën të godisnin objektivat e tyre në rajon. /Telegrafi/