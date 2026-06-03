Sipas autoriteteve kuvajtiane dhe mediave shtetërore, një sulm iranian me dron dhe raketa ka synuar vende të tilla si aeroporti ndërkombëtar.

Ministria e Jashtme e Kuvajtit tha se "misionet diplomatike" u dëmtuan gjithashtu, pa dhënë informacione të mëtejshme.

Kuvajti ka parë qetësi relative që kur armëpushimi në luftën me Iranin u njoftua më 8 prill, transmeton Telegrafi.

Por sot ministria e Shëndetësisë e vendit tha se të paktën 63 persona janë plagosur në sulmin ndaj Kuvajtit.

Një person është raportuar i vrarë dhe ka pasur "dëme të rënda" në ndërtesën e Terminalit 1 të aeroportit, ndërsa transportuesi kryesor i vendit ka rifilluar fluturimet nga Terminali 4.

Ndërkohë, ushtria e Bahreinit tha se kishte kapur tre raketa dhe disa dronë, ndërsa Irani tha se kishte sulmuar selinë e Flotës së Pestë të SHBA-së në vend.

Ushtria amerikane tha se dy raketa iraniane të drejtuara ndaj Kuvajtit nuk arritën ose u shkatërruan gjatë fluturimit, dhe disa raketa balistike nuk arritën të godisnin objektivat e tyre në rajon. /Telegrafi/

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