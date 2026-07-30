SHBA-të vendosin sanksione kundër rrjeteve mbështetëse të Mahan Air të Iranit
Shtetet e Bashkuara lëshuan të enjten sanksione të reja që synojnë rrjetet globale që mbështesin Mahan Air, kompania iraniane Uashington thotë se transporton personelin e Gardës Revolucionare të Iranit, si dhe armë dhe dron.
Thesari i SHBA caktoi gjashtë entitete dhe individë në Kinë, Indi, Rusi dhe Iran, duke përfshirë disa kompani që veprojnë si agjentë shitjesh për linjën ajrore të sanksionuar nga SHBA dhe BE, tha departamenti në një deklaratë, transmeton Telegrafi.
Masa vjen pasi një sulm me dron mbi anijet e gazit në portin mesdhetar të Damietta të Egjiptit sinjalizoi një front të ri të mundshëm në luftën SHBA-Iran, duke ngritur mundësinë e kërcënimeve për lundrimin përmes Kanalit të Suezit, një nga rrugët e fundit të mbetura të eksportit për naftën saudite.
Thesari tha se po sanksiononte gjithashtu një kompani frontale të lidhur me Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike që ka mbështetur "shënjestrimin kinetik" të Iranit gjatë luftës.
Veprimi i së enjtes "çrregullon më tej rrjetin që mbështet aktivitetet destabilizuese të Iranit në të gjithë rajonin", tha Thesari. /Telegrafi/