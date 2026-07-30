Pse e hodhi poshtë Irani propozimin e Omanit për Hormuzin?
Duke folur për Al Jazeera, Sultan Barakat, profesor i politikave publike në Universitetin Hamad Bin Khalifa, foli për refuzimin e planit të Omanit nga Irani për të menaxhuar transportin detar përmes Ngushticës së Hormuzit.
"Mendoj se ishte një gabim ta refuzonim menjëherë", tha Barakat, transmeton Telegrafi.
"Ata duhet të kishin marrë kohën e tyre dhe ta kishin përdorur si një mundësi për të thelluar negociatat me Omanin - dhe për rrjedhojë, me shtetet e Gjirit, shumë prej të cilave e kanë miratuar tashmë propozimin e Omanit, i cili është një hap i rëndësishëm", shtoi ai.
Barakat shpjegoi se plani i Omanit propozonte dy rrugë, secila e përdorshme për anijet hyrëse dhe dalëse, me pagesa opsionale që do të caktoheshin nga vetë kompanitë e transportit detar.
Meqenëse pronarët e anijeve do të tërhiqeshin natyrshëm drejt rrugës së lirë më të afërt me bregdetin e Omanit, trafiku do të tërhiqej në ujërat territoriale të Omanit me kalimin e kohës.
"Kjo është ajo që Irani kundërshtoi", shtoi ai.
Teherani dëshiron një sistem me një rrugë të veçantë hyrëse dhe dalëse, dhe dëshiron kontroll specifik mbi korsinë hyrëse - duke i lejuar atij të monitorojë anijet ushtarake që hyjnë në ngushticë.
Barakat tha se sulmet e fundit SHBA-Iran e kanë bërë konfliktin më të rrezikshëm, duke përmendur tre javët e fundit si provë të "zbatimit të keq të asaj që ishte një mirëkuptim i paqartë".
Propozimi i Omanit do të kishte ndarë rrugët e tranzitit në mënyrë të barabartë midis Iranit dhe Omanit, të financuara nga tarifat vullnetare të transportit detar.
Në vend të kësaj, Irani kundërshtoi me planin e tij duke i dhënë Teheranit kontrollin mbi një korsi të plotë tranziti dhe një pjesë të rrugës së kthimit, duke argumentuar se ndarja 50-50 nuk arriti të adresonte shqetësimet e tij për sigurinë.
Zëvendësministri i Jashtëm, Kazem Gharibabadi, tha se ngushtica do të mbetej e mbyllur nëse Omani refuzon kundërpropozimin e Iranit. /Telegrafi/