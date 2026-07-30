Irani paralajmëron dy vende evropiane kundër lejimit të ushtrisë amerikane të përdorë bazat e saj
rani ka paralajmëruar dy vende evropiane që të mos lejojnë Shtetet e Bashkuara të përdorin bazat e tyre për të nisur sulme të mundshme ndaj Republikës Islamike.
Në një telefonatë midis ministrave të jashtëm të Iranit dhe Qipros, ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi theksoi "nevojën për të parandaluar çdo forcë armiqësore nga përdorimi i bazave ushtarake të huaja të vendosura në Qipro për të kryer akte agresioni kundër Iranit".
Ai shtoi se nëse një shtet e vë tokën e tij në dispozicion për përdorim armiqësor nga një tjetër, atëherë kjo "përbën pjesëmarrje në një akt agresioni".
Ministri i jashtëm qipriot Constantinos Kombos tha se qeveria e tij kishte marrë siguri nga Mbretëria e Bashkuar se bazat ushtarake të huaja të vendosura në Qipro nuk do të përdoren kundër asnjë vendi, përfshirë Iranin, sipas deklaratës së ministrisë së jashtme iraniane.
Në një telefonatë të veçantë me ministren e Jashtme bullgare Velislava Petrova-Chamova, Araghchi i kërkoi homologut të tij evropian të rishqyrtojë një vendim të qeverisë bullgare për të lejuar avionët ushtarakë amerikanë të përdorin një nga bazat e saj për operacione ushtarake.
“Irani pret që qeveria bullgare ta rishqyrtojë urgjentisht vendimin e saj”, tha ministri i jashtëm i Iranit, duke paralajmëruar se Republika Islamike “nuk do të hezitojë të mbrojë interesat dhe sigurinë e saj kombëtare kundër çdo agresioni ose akti armiqësor, dhe se çdo palë që merr pjesë në akte agresioni kundër Iranit në çfarëdo mënyre do të mbajë përgjegjësi për pasojat”.
Më parë këtë muaj, parlamenti i Bullgarisë miratoi një propozim qeveritar për të lejuar ushtrinë amerikane të përdorë një bazë ajrore në vendin ballkanik për të mbështetur operacionet e saj në Lindjen e Mesme.
Irani ka synuar disa shtete arabe të Gjirit në Lindjen e Mesme, duke thënë se ato po lejojnë SHBA-në të nisë sulme ndaj Teheranit nga bazat e saj atje. /Telegrafi/