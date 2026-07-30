Arma e re sekrete ‘Çekiçi i Perëndive’ rrit fuqinë e ushtrisë amerikane
Ushtria amerikane ka debutuar “Çekiçin e Perëndive” — një sistem i ri i përparuar për ndërprerjen e armëve, i projektuar për të mashtruar predhat e armikut me udhëzim preciz që të humbasin objektivat e tyre.
Sistemi elektronik mobil, i cili mund të vendoset fshehurazi nga anijet ushtarake amerikane, i verbon sistemet e udhëzimit të artilerisë me rreze të gjatë veprimi, raketave të udhëzuara, duke i bërë ato shumë më pak efektive, transmeton Telegrafi.
Ushtria ka testuar variante tokësore për dy vitet e fundit, por testi i saj në fillim të këtij muaji në Bregun Perëndimor të SHBA-së shënon herën e parë që është demonstruar për përdorim detar, tha ushtria.
Çrregulluesi i sinjalit funksionon duke bllokuar sinjalet e pozicionimit, navigimit dhe kohës (PNT) të armëve precize - të cilat janë të nevojshme për të siguruar që armatimet të godasin objektivat e tyre të synuara.
Pa të dhëna PNT, këto sisteme të përparuara armësh po fluturojnë në mënyrë efektive, duke rritur shanset e objektivave të humbur dhe vonesave të misionit.
Sistemi gjithashtu vendos një rrjet komunikimi për të siguruar që forcat miqësore të mund të qëndrojnë në kontakt edhe kur Çekiçi i Perëndive po nxjerr sinjalin e tij shkatërrues, ose kur vepron në mjedise të degraduara.
Zyrtarët e ushtrisë i thanë Fox News se testimi i këtij muaji vërtetoi se sistemi mund të vendoset, operohet dhe rikuperohet në një mjedis detar real. /Telegrafi/