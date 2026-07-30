Shkollat amerikane prezantojnë dronë me sprej piperi: Nuk mund t'u shpëtosh
Shkolla të shumta në tre shtete amerikane së shpejti do të kenë togat e tyre të vërteta të dronëve me spërkatje me piper për të ndjekur personat aktivë që ngrenë armë, raporton The Washington Post, të cilët presin të hidhen në veprim në momentin që thirren.
Duke udhëtuar me shpejtësi deri në 100 kilometra në orë dhe të aftë të përplasin dritaret, të ashtuquajturit "Engjëj Mbrojtës të Kampusit" mund të arrijnë një person të armatosur brenda vetëm pesëmbëdhjetë sekondave, pretendon prodhuesi Mithril Defense.
Përveç goditjes me sprej me piper, ata gjithashtu mund ta shpërqendrojnë atë me sirena të forta dhe drita që ndizen, dhe madje t'i përplasin me shpejtësi të lartë, transmeton Telegrafi.
"Sapo të të kapin dronët, thjesht nuk mund t'u shpëtosh dot", tha për WaPo, Bill King, bashkëthemelues i Mithril dhe Navy SEAL në pension.
Mbetet një zgjidhje e skajshme, por duket se po merr vrull. Shteti i Floridës vitin e kaluar ndau më shumë se 557,000 dollarë për një program pilot për të vendosur dronët në tre shkolla të mesme të ndryshme.
Xhorxhia kohët e fundit miratoi programin e saj pilot prej 500,000 dollarësh për të testuar sistemin e Mithril në pesë shkolla publike. Dhe në Kolorado, një shkollë e re publike charter K-12 vendosi se do të paguante për të përdorur dronët vetë.
Dronët nuk janë autonomë dhe në vend të kësaj kontrollohen nga distanca nga operatorë njerëzorë në selinë e Mithril në Austin, Teksas.
Diku midis 30 dhe 90 dronë do të vendosen në të gjithë shkollën në kuti ruajtjeje, gjë që i ndihmon ata të arrijnë shpejt në vendngjarje.
Mithril ka premtuar se teknologjia e saj mund të ndihmojë zbatimin e ligjit lokal që i përgjigjet një të shtëne duke gjetur autorin e të shtënave dhe duke transmetuar informacion kritik, por kjo do të kërkonte një shkallë të lartë koordinimi në një mjedis kaotik dhe të rrezikshëm.
Po sikur operatorët e dronëve të synojnë personin e gabuar, ose të bëjnë që forcat e rendit të ngatërrojnë një person të pafajshëm me autorin e vrasjes, sepse dronët ndodhen pranë tyre? A janë të gatshëm këta operatorë dronësh të marrin vendime të menjëhershme në një situatë jetë a vdekje për njerëzit në terren?
"Është pothuajse si kur lojërat dhe siguria në shkollë përplasen. Kam disa rezerva vërtet serioze në lidhje me vendosjen e dronëve në shkolla", tha Curtis Lavarello, Drejtor Ekzekutiv i Këshillit të Avokimit për Sigurinë në Shkolla, për WaPo.
Nuk është e vetmja zgjidhje e ndikuar nga teknologjia që po miratohet për të luftuar të shtënat masive. Tashmë ka shumë startup-e që ofrojnë sisteme zbulimi armësh të mundësuara nga inteligjenca artificiale, por performanca e tyre ka qenë e dyshimtë.
Një e quajtur Omnilert thirri policinë për një 16-vjeçar të pafajshëm pasi ngatërroi çantën e tij me çipa Dorito me një armë dhe po paditet nga një i mbijetuar i të shtënave në një shkollë të mesme në Tenesi pasi nuk arriti të zbulonte pistoletën e përdorur nga autori i vrasjes. /Telegrafi/