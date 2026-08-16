U fsheh për 14 orë në dollapin e konviktit, arrestohet autori i të shtënave në Universitetin e Virxhinias
Një i dyshuar në lidhje me të shtënat me armë zjarri ndaj pesë personave të shtunën në kampusin e Universitetit Shtetëror të Virxhinias u arrestua.
Ai ishte fshehur në dollapin e një konvikti për më shumë se 14 orë.
19-vjeçari Camron Harris, i cili nuk është student i regjistruar në universitet, u dërgua në burgun e qarkut Chesterfield teksa akuzohet me katër akuza.
Policia e qarkut Chesterfield tha se oficerët zbuluan pesë persona me plagë nga armë zjarri kur mbërritën në vendngjarje jashtë konvikteve të kampusit.
Pesë viktimat u transportuan në spitalet lokale, me një viktimë që raportohet se kishte plagë kërcënuese për jetën dhe në gjendje kritike.
Katër viktimat e tjera kishin plagë jo kërcënuese për jetën, sipas policisë.
Të paktën një nga këto viktima, një 20-vjeçar, u konfirmua të ishte student.
Policia nuk dha menjëherë detaje rreth një motivi të mundshëm, duke thënë se hetimi mbetet në vazhdim.