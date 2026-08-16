Një i dyshuar në lidhje me të shtënat me armë zjarri ndaj pesë personave të shtunën në kampusin e Universitetit Shtetëror të Virxhinias u arrestua.

Ai ishte fshehur në dollapin e një konvikti për më shumë se 14 orë.



19-vjeçari Camron Harris, i cili nuk është student i regjistruar në universitet, u dërgua në burgun e qarkut Chesterfield teksa akuzohet me katër akuza.

Policia e qarkut Chesterfield tha se oficerët zbuluan pesë persona me plagë nga armë zjarri kur mbërritën në vendngjarje jashtë konvikteve të kampusit.

Pesë viktimat u transportuan në spitalet lokale, me një viktimë që raportohet se kishte plagë kërcënuese për jetën dhe në gjendje kritike.

Katër viktimat e tjera kishin plagë jo kërcënuese për jetën, sipas policisë.

Të paktën një nga këto viktima, një 20-vjeçar, u konfirmua të ishte student.

Policia nuk dha menjëherë detaje rreth një motivi të mundshëm, duke thënë se hetimi mbetet në vazhdim.

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