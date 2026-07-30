Milot Rashica shënon gol të bukur për Besiktasin
Sulmuesi Milot Rashica pas një periudhë të gjatë ka gjetur rrugën drejtë golit.
Ylli i Kosovës shënoi për ta kaluar Besiktasin në epërsi ndaj Midtjylland, në kuadër të raundit të dytë kualifikues për Ligën e Evropës.
Pasi pranoi një top të bukur, Rashica nuk dështoi përballë portierit vendas për ta zhbllokuar epërsinë.
⚽ GOAL! Beşiktaş take the lead!
🇩🇰 Midtjylland 0-1 Beşiktaş
⚽ Milot Rashica opens the scoring! 🦅#Beşiktaş #Rashica #UEL #BJK pic.twitter.com/AdbJyU5xNv
— Goal Crest (@GoalCrestX) July 30, 2026
Ky gol gjithashtu do t’i jep fund spekulimeve për lajmet e fundit se kosovari do të largohet nga Besiktasi./Telegrafi/
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