Sulmuesi Milot Rashica pas një periudhë të gjatë ka gjetur rrugën drejtë golit.

Ylli i Kosovës shënoi për ta kaluar Besiktasin në epërsi ndaj Midtjylland, në kuadër të raundit të dytë kualifikues për Ligën e Evropës.

Pasi pranoi një top të bukur, Rashica nuk dështoi përballë portierit vendas për ta zhbllokuar epërsinë.

Ky gol gjithashtu do t’i jep fund spekulimeve për lajmet e fundit se kosovari do të largohet nga Besiktasi./Telegrafi/

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