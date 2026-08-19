Aleanca kërkon hetim për “zhvatje buxhetore”, Kadrijaj zbulon pse e qëlloi Kurtin me vezë
Aleanca ka kërkuar nga Prokuroria e Shtetit që të nisë hetim lidhur me pagesat për të emëruarit politikë në institucionet qeveritare gjatë periudhës së krizës institucionale, raporton KosovaPress.
Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, në një konferencë për media të mërkurën, ka akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje për, siç tha, “zhvatje buxhetore”, duke pretenduar se rreth 463 të emëruar politikë vazhdojnë të paguhen nga buxheti i Kosovës.
Ndërsa, deputetja e Aleancës, Time Kadrijaj, ka thënë se hedhja e vezëve ndaj kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, ishte një aksion spontan dhe jo pjesë e ndonjë skenari të organizuar.
Kadrijaj në një konferencë për media të mërkurën, tha se veprimi i saj ishte bërë në shenjë proteste ndaj, siç u shpreh, mosrespektimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës nga Kurti.
“Aksioni im ka qenë krejt spontan. Nëse atë ditë do të kishte ndodhur konstituimi i Kuvendit, nuk ka pasur gjuajtje me vezë, s’ka pasur skenar tjetër, s’ka pasur organizim tjetër. Kjo është një manipulim i radhës i Lëvizjes Vetëvendosje”, tha Kadrijaj. /KP/