Haradinaj për seancën e 9 shtatorit: Ne nuk jemi më deputetë, s’kemi mandat - çdo veprim është jokushtetues
Ramush Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka deklaruar se mandatet e deputetëve janë “djegur” dhe se çdo veprim i tyre, përfshirë pjesëmarrjen në seancën e thirrur për 9 shtator, është jokushtetues.
I ftuar në emisionin “Canape” në T7, Haradinaj ka thënë se partia fituese nuk ka arritur ta konstituojë Kuvendin dhe se, sipas tij, mandatet e deputetëve tashmë kanë humbur vlefshmërinë.
“Partia fituese që nuk e ka konstituu Kuvendin, mandatet e deputetëve janë djegur, shpenzimet në zgjedhje janë djegë…”, ka thënë Haradinaj.
Ai ka shtuar se pjesëmarrja në një seancë pa mandat kushtetues nuk lejohet.
“Ne nuk jemi deputetë, unë s’kam mandat më. Me shku në një seancë pa mandat kushtetues nuk lejohet”, ka deklaruar ai.
Haradinaj ka pretenduar se mandati i parë është humbur më herët, ndërsa edhe afati i dytë, sipas tij, ka përfunduar më 5 shtator.
“Mandati i parë është djegë, edhe mandati i dytë është djegë të shtunën, më 5 shtator. Çdo veprim që marrim është jokushtetues”, ka thënë Haradinaj në “Canape”.
Nëse do, ta bëj edhe me hyrje më të fortë dhe disa tituj më klikues.