Harta e Trumpit ‘trazon’ Amerikën e Veriut, SHBA-ja shfaqet mbi Kanada, Grenlandë dhe Meksikë
Presidenti amerikan Donald Trump ka publikuar në rrjetin e tij Truth Social një hartë provokuese të Amerikës së Veriut, në të cilën flamuri amerikan shfaqet mbi Shtetet e Bashkuara, por edhe mbi pjesë të mëdha të Kanadasë, Grenlandës dhe Meksikës.
Postimi nuk shoqërohej me ndonjë shpjegim nga Trumpi, por publikimi i hartës është interpretuar si një tjetër mesazh politik lidhur me ambiciet territoriale dhe gjeopolitike të presidentit amerikan.
Harta u publikua vetëm një ditë pasi Trump ndau një tjetër grafik kontrovers, ku New Mexico paraqitej si “New America”, me fjalën “Mexico” të kryqëzuar dhe të zëvendësuar me “America”.
Shtëpia e Bardhë nuk ka njoftuar ndonjë nismë zyrtare për ndryshimin e emrit të shtetit.
Publikimet kanë shkaktuar reagime të menjëhershme nga zyrtarët e New Mexico-s, transmeton Telegrafi.
Guvernatorja Michelle Lujan Grisham deklaroi se emri i shtetit “nuk është për debat”, duke akuzuar Trumpin se po “ngjyros harta”, ndërsa familjet amerikane po përballen me rritjen e kostove të karburantit.
Senatori Martin Heinrich tha se do t'i quajë gjithmonë me emrat e tyre realë Gjirin e Meksikës, Liqenin Ontario dhe New Mexico.
Edhe kongresistët Melanie Stansbury dhe Gabe Vasquez e hodhën poshtë idenë, duke theksuar se identiteti, historia dhe kultura e New Mexico-s nuk mund të fshihen me një hartë.
Trump ka përdorur gjithnjë e më shumë harta, ndryshime emërtimesh dhe referenca gjeografike si pjesë të mesazheve të tij politike.
Në janar 2025, ai urdhëroi që qeveria amerikane ta quante Gjirin e Meksikës “Gjiri i Amerikës”, ndërsa më 27 gusht nënshkroi një urdhër ekzekutiv që udhëzonte agjencitë federale të përdornin emrin “Lake America” për Liqenin Ontario.
Në sfond qëndron edhe çështja e Grenlandës, territor autonom i Danimarkës, mbi të cilin Trump ka shprehur vazhdimisht interes për ta vendosur nën kontrollin amerikan, duke shkaktuar tensione të forta diplomatike me Kopenhagën dhe aleatët evropianë.
Ndërkohë, administrata Trump ka ashpërsuar edhe presionin ndaj Kubës përmes sanksioneve dhe masave të tjera ekonomike ndaj qeverisë së Havanës.
Publikimi i fundit i hartës vjen kështu si pjesë e një serie mesazhesh që po e kthejnë gjeografinë dhe hartat në një instrument të politikës së jashtme dhe të komunikimit politik të Trumpit, duke nxitur reagime në vend dhe jashtë SHBA-së. /Telegrafi/