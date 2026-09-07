Zyrtari i Trump thotë se “mund të mos ketë një marrëveshje bërthamore” me Iranin
Ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Irani rifillojnë sulmet tregtare, një zyrtar i lartë amerikan ka minimizuar publikisht shanset për një nga objektivat kryesore fillestare të presidentit Donald Trump në luftën e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit: arritjen e një marrëveshjeje bërthamore të nënshkruar.
Gjatë një interviste të dielën me kanalin amerikan ABC News, Sekretari i Energjisë i SHBA-së, Chris Wright, tha se “mund të mos ketë” një marrëveshje bërthamore, duke sinjalizuar se SHBA-të mund të ndryshojnë drejtimin drejt nisjes së sulmeve kundër çdo përpjekjeje iraniane për të ndërtuar infrastrukturë bërthamore, shkruan Al Jazeera, përcjell Telegrafi.
SHBA-të më parë kanë synuar objekte që thanë se ishin përdorur për të mbështetur programin bërthamor të Iranit.
Irani gjithmonë ka pohuar se po zhvillon vetëm një program të energjisë bërthamore dhe nuk ka plane për të ndërtuar një armë bërthamore.
Më vonë, kur u pyet nga bashkë-prezantuesja e emisionit, Martha Raddatz, nëse SHBA-të do të përdornin bombardimet e vazhdueshme në vend të diplomacisë, Wright mbrojti veprimet e SHBA-së në Iran.
“Ata nuk kanë aftësinë për të ndërtuar më shumë raketa”, tha Wright. “Ne po e degradojmë aftësinë e tyre për të zhvilluar armë bërthamore dhe, në fund të fundit, për t'i prodhuar ato nëse i zhvillojnë”.
Megjithatë, ish-ekzekutivi i naftës, agjencia e të cilit mbikëqyr rezervat e armëve bërthamore të SHBA-së, tha se një marrëveshje me Iranin mund të jetë e mundur nën udhëheqjen e re.
“Një marrëveshje mund të presë administratën e ardhshme në Iran”, tha ai. “Ne thjesht nuk e dimë këtë”.
Po sipas Al Jazeera, komentet e zyrtarit të administratës Trump mund të sinjalizojnë se shpresat e SHBA-së për një marrëveshje bërthamore po veniten. /Telegrafi/