Irani paralajmëron Korenë e Jugut kundër përfshirjes në Hormuz
Ministria e jashtme e Iranit të hënën paralajmëroi Korenë e Jugut kundër vendosjes ushtarake ose përfshirjes në operacionet amerikane në Ngushticën e Hormuzit, duke thënë se një veprim i tillë do të kishte "pasoja serioze".
Të premten, Seuli tha se po shqyrtonte "kontributet" në përpjekjet e sigurisë së SHBA-së në Ngushticën strategjike të Hormuzit, të cilën Teherani e ka kontrolluar kryesisht që nga shpërthimi i luftës kundër Shteteve të Bashkuara më 28 shkurt.
Koreja e Jugut tha se do ta shqyrtonte këtë veprim me kusht që gatishmëria e saj ushtarake të mos kompromentohej, por shtoi se nuk ishte marrë asnjë vendim.
E të hënën, zëdhënësi i ministrisë së jashtme të Iranit, Esmaeil Baghaei, paralajmëroi Korenë e Jugut kundër nënshtrimit ndaj asaj që ai e quajti "presion dhe frikësim i SHBA-së".
“Çdo vendosje ushtarake ose pjesëmarrje në operacione nga vende të tjera në Gjirin [Arab] ose në Ngushticën e Hormuzit mund të konsiderohet vetëm si mbështetje e drejtpërdrejtë për palën përgjegjëse për atë agresion dhe do të ketë pasoja serioze”, tha ai në një postim në X.
Irani dhe Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar të shkëmbejnë zjarr në dhe përreth Ngushticës së Hormuzit, edhe pasi një armëpushim i prillit i dha fund fushatës fillestare intensive të bombardimeve.
Negociatat midis dy armiqve kanë ngecur ndërsa ata konkurruan për kontrollin mbi Hormuzin, i cili normalisht transporton rreth një të pestën e eksporteve botërore të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm.
Që nga shpërthimi i luftës, trafiku përmes rrugës ujore jetësore është paralizuar praktikisht, duke prishur tregjet globale të energjisë.
Irani ka kërkuar që anijet të kërkojnë leje për të tranzituar - një veprim i kundërshtuar nga Uashingtoni dhe disa vende rajonale - duke këmbëngulur se nuk do të ketë kthim në sistemin e paraluftës së lundrimit të pakufizuar. /Telegrafi/