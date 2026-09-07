Fitorja e AfD-së në Gjermani, alarm për Ukrainën - çfarë mund të ndryshojë?
Fitorja e partisë së ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) në zgjedhjet rajonale në Saksoni-Anhalt përbën një sinjal shqetësues për Ukrainën.
Meqë politika e jashtme dhe vendimet kryesore për mbështetjen ushtarake përcaktohen në nivel federal dhe jo nga landet, fitorja e AfD-së në nivel rajonal nuk pritet të ndërpresë menjëherë ndihmën ushtarake dhe financiare të Gjermanisë për Kievin.
Megjithatë, rritja e AfD-së po e përçan më tej skenën politike të Gjermanisë, një prej aleatëve më të rëndësishëm evropianë të Ukrainës.
AfD-ja është hapur pro-Kremlinit dhe kundërshton dërgimin e armëve dhe paketave të mbrojtjes për Ukrainën.
Partia argumenton se miliardat e dërguara në Kiev duhet të përdoren për infrastrukturën dhe programet sociale në Gjermani.
Rritja e mbështetjes për AfD-në po i jep më shumë peshë politike edhe retorikës kundër ndihmës për Ukrainën, duke shtuar presionin ndaj koalicionit të brishtë të kancelarit Friedrich Merz për të kufizuar angazhimet afatgjata ndaj Kievit.
Partia kërkon vazhdimisht përfundimin sa më të shpejtë të luftës përmes ndërprerjes së ndihmës ushtarake, një qasje që në praktikë mund ta detyronte Ukrainën të pranonte lëshime territoriale ndaj Rusisë.
AfD-ja ka bërë gjithashtu fushatë kundër trajtimit preferencial të refugjatëve ukrainas në Gjermani, duke mbështetur heqjen e statusit të tyre të mbrojtur dhe ndërprerjen e përfitimeve sociale që aktualisht marrin.
Për ukrainasit që janë larguar nga lufta drejt Gjermanisë, shqetësimi është edhe më i madh.
Raportet lokale tregojnë se rritja e ndjenjave të ekstremit të djathtë ka nxitur më shumë armiqësi sociale dhe sulme ndaj refugjatëve, përfshirë ukrainasit.
Pra, edhe pse fitorja në Saksoni-Anhalt nuk ndryshon menjëherë politikën gjermane ndaj Ukrainës, ajo shihet si një paralajmërim për të ardhmen e mbështetjes gjermane ndaj Kievit.