Gruaja goditet për vdekje pasi doli jashtë barrierës së sigurisë gjatë festivalit të demave në një qytet spanjoll
Ky thuhet të ishte momenti i tmerrshëm kur një grua goditet për vdekje nga një dem në një festival spanjoll.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, 64-vjeçarja po qëndronte në rrugë jashtë barrierave të sigurisë kur një nga kafshët u kthye dhe u nis drejt saj.
Incidenti ndodhi pak para orës 11:00 të shtunën në fshatin Ayna në provincën e Albacete, rreth 3 minuta me makinë në perëndim dhe në brendësi të Alicante.
Gruaja, e cila vinte nga Katalonja, kishte qenë duke vizituar zonën me burrin e saj.
Pamjet e dramës e treguan atë ndërsa demat drejtoheshin drejt vendit ku ajo po qëndronte.
Në fillim, ata dukeshin sikur po kalonin pranë saj, ndërsa ajo vraponte përsëri në drejtimin nga kishin ardhur, përpara se kafsha të ndalonte dhe ta godiste ndërsa ajo shtrihej e pafuqishme në tokë.
Duke konfirmuar vdekjen dhe një incident të veçantë në të cilin një burrë u lëndua në një pjesë tjetër të rrugës ku demat vrapuan, një zëdhënës i një qendre koordinimi të shërbimeve të emergjencës të drejtuar nga qeveria rajonale tha: "Një grua ka vdekur pasi u plagos nga një goditje nga një dem në një festival në Ayna në Albacete. Një person tjetër është lënduar".
Ngjarjet e planifikuara të zhvilloheshin të shtunën si pjesë e festimeve në nder të shenjtorit mbrojtës të Aynës u pezulluan pas incidentit.
Fshati ka një popullsi të regjistruar prej vetëm 577 banorësh dhe është një destinacion popullor për pushime verore për shkak të peizazhit dhe klimës së tij. /Telegrafi/