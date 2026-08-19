Ish-ministri ukrainas i Mbrojtjes kërkon zgjedhje presidenciale gjatë luftës
Ish-ministri ukrainas i Mbrojtjes, Mykhailo Fedorov, ka bërë thirrje për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale edhe gjatë luftës, duke paraqitur një nga sfidat më të mëdha politike për presidentin Volodymyr Zelensky që nga fillimi i pushtimit rus.
Fedorov, i cili u shkarkua nga Zelensky gjatë një riorganizimi të qeverisë në korrik, ka deklaruar se Ukraina po përballet me një “krizë sistematike të qeverisjes” dhe se duhet të gjendet një mekanizëm ligjor dhe i sigurt për rikthimin e plotë të procesit demokratik, shkruan Skynews.
Ligji ukrainas nuk lejon mbajtjen e zgjedhjeve gjatë gjendjes së luftës. Mandati pesëvjeçar i Zelenskyt duhej të përfundonte në maj të vitit 2024, por zgjedhjet janë pezulluar që nga shpallja e gjendjes së luftës pas pushtimit rus në shkurt të vitit 2022, transmeton Telegrafi.
Zelensky ka deklaruar më herët se zgjedhjet mund të mbahen nëse garantohet siguria dhe arrihet një armëpushim. Zyra e presidentit ukrainas nuk ka komentuar menjëherë kërkesën e Fedorovit.
Ndërkohë, Zelensky ka propozuar Yevhen Khmaran si ministër të ri të Mbrojtjes, kandidaturë që është mbështetur unanimisht nga komiteti përkatës parlamentar./Telegrafi/.