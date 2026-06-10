Ushtria e Iranit paralajmëron për "sulme edhe më të rënda dhe të përhapura" nëse SHBA-të përsërisin sulmet
Ushtria e Iranit ka paralajmëruar për "sulme edhe më të rënda dhe të përhapura" nëse SHBA-të përsërisin sulmet e tyre në vend.
Mbrëmë, Komanda Qendrore e SHBA-së tha se po kryente "sulme vetëmbrojtjeje" ndaj Iranit, pasi një helikopter Apache u rrëzua, transmeton Telegrafi.
Në përgjigje, Irani kreu sulme ndaj Jordanisë dhe Kuvajtit, duke synuar asetet amerikane, me Bahreinin që raportoi gjithashtu sulme.
Në përgjigje, selia qendrore e forcave të armatosura të Iranit ka lëshuar një paralajmërim për SHBA-në, të raportuar nga media shtetërore në vend.
Selia Qendrore Khatam al Anbiya konfirmoi se sulmet ishin kryer dhe tha:
"Ushtria kriminale amerikane duhet ta dijë se nëse agresioni kundër Republikës Islamike të Iranit përsëritet, sulme edhe më të rënda dhe të përhapura do të kryhen kundër bankës së caktuar si shënjestër në rajon", u tha ndër tjera. /Telegrafi/
U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian…
— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026