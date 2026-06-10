Garda Revolucionare e Iranit thotë se ka sulmuar objektiva amerikane në Bahrein dhe Jordani
Gardat Revolucionare të Iranit (IRGC) kanë thënë se kanë sulmuar Flotën e Pestë të Amerikës - pjesë e Marinës Amerikane - në Bahrein.
Kjo vjen pasi ministri i Jashtëm iranian u zotua se do të ketë një përgjigje pas sulmeve amerikane në jug të Iranit, pranë Ngushticës së Hormuzit.
Këto ishin në përgjigje të rrëzimit të një helikopteri amerikan Apache pranë Ngushticës të hënën.
IRGC tha se sulmet e tyre në Bahrein u kryen duke përdorur dronë, transmeton Telegrafi.
Baza ajrore Al-Azraq në Jordani, e cila strehon aeroplanë amerikanë, u shënjestrua gjithashtu me raketa me rreze të gjatë veprimi.
Ata kërcënuan me "një përgjigje më të ashpër" nëse "agresioni" i SHBA-së do të vazhdonte. /Telegrafi/
🚨 İran'dan fırlatılan bir füzenin Bahreyn'i vurduğu an. pic.twitter.com/1Trfh8WDLZ
— Kongar (@ultrarrow) June 10, 2026