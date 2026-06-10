eksperti-banner

Gardat Revolucionare të Iranit (IRGC) kanë thënë se kanë sulmuar Flotën e Pestë të Amerikës - pjesë e Marinës Amerikane - në Bahrein.

Kjo vjen pasi ministri i Jashtëm iranian u zotua se do të ketë një përgjigje pas sulmeve amerikane në jug të Iranit, pranë Ngushticës së Hormuzit.

Këto ishin në përgjigje të rrëzimit të një helikopteri amerikan Apache pranë Ngushticës të hënën.

Shpërthime në ishullin Qeshm të Iranit, Bandar Abbas dhe qarkun Jask

IRGC tha se sulmet e tyre në Bahrein u kryen duke përdorur dronë, transmeton Telegrafi.

Baza ajrore Al-Azraq në Jordani, e cila strehon aeroplanë amerikanë, u shënjestrua gjithashtu me raketa me rreze të gjatë veprimi.

Ata kërcënuan me "një përgjigje më të ashpër" nëse "agresioni" i SHBA-së do të vazhdonte. /Telegrafi/

AziaNga BotaBotë